لن ترميها بعد اليوم.. كنز في بيتك داخل عصبان الباميه استفيدي بالجل السحري الفعال

بعد أن تقوم السيدات بتنظيف البامية تقوم بالتخلص من عصبان البامية إلا أن مع مرور الوقت والتجارب التي يقوم بها البعض وجدنا كنز في بيتك داخل عصبان الباميه، فكيف ذلك؟ هذا ما سوف نقوم بتوضيحه لك من خلال سطور المقال القادمة، فبدلًا من التخلص منها تعرفي على أفضل طرق استخدامها، والذي سيجعلك تتخلى عن شراء بعض المواد التجميلية الباهظة الثمن فتابعونا.

كنز في بيتك داخل عصبان الباميه

عزيزتي إن كل شيء خلقه الله له العديد من الفوائد، فبدلًا من أن تتخلصي من عصبان البامية جربي استخدامها في فرد شعرك بكل سهولة ودون تكلفة، وذلك من خلال الطريقة التالية:

كيراتين البامية للشعر

المكونات:

كمية مناسبة من عصبان البامية.

كوب ونصف من الماء.

ربع كوب من زيت الزيتون.

خمسة ملاعق من زيت اللوز.

كاب حراري للشعر.

طريقة فرد الشعر بعصبات البامية

في البداية نقوم بتنظيف عصيان البامية جيدًا من أي أتربة أو أوساخ عالقة بها.

بعد ذلك نضع وعاء على نار هادئة ونضع بها عصيان البامية، ونتركها تغلي لمدة لا تقل عن الخمسة عشر دقيقة.

ثم نقوم بتصفيتها وأخذ الماء فقط والذي أصبح يحتوي على الجل الموجود في عصيان البامية.

بعد ذلك نضيف إليهم زيت الزيتون، ثم نخلط معهم زيت اللوز ونقلب جيدًا.

ثم نبدأ في غسل الشعر جيدًا حتى نتخلص من أي مادة دهنية متراكمة عليه، ثم نجففه جيدًا.

بعد ذلك نقوم بقسم الشعر من الوسط إلى جزئين ثم نضع كمية مناسبة من الخليط على كل جزء منهم.

ثم نغطي الشعر بالكاب الحراري ويترك لمدة لا تقل عن الساعة.

بعد ذلك نقوم بإزالة الكاب الحراري، ونقوم بغسل الشعر جيدًا حتى نتخلص من الخليط من على الشعر تمامًا بالماء الدافئ.

ثم نستخدم نوع شامبو طبيعي للشعر.

بعد ذلك نكرر ذلك عدة مرات إلى أن نتخلص تمامًا من الخليط ويمشط جيدًا ويترك ليجف.

ثم نكرر الاستخدام مرتين كل أسبوع للحصول على أسرع نتيجة.

في نهاية الحديث عن كنز في بيتك داخل عصبان الباميه، فقد قدمنا لكم طريقة مميزة لفرد الشعر باستخدام الجل الموجود داخل عصبان البامية مع إضافة بعض الزيوت الصحية للشعر، وذلك بدلًا من شراء نوع فرد شعر كيميائي مضر بالشعر.