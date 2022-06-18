مقرمشات صحية.. طريقة عمل بيك رولز في البيت بدون مواد حافظة والطعم خرافي مثل الجاهز تماماً

إن البيك رولز واحد من أهم أنواع السناكس التي لا غنى عن شرائها للأطفال، حيث تعتقد الأمهات أن البيك رولز لن يحتوي على مكسبات طعم ورائحة، كما تجد الأمهات أنها تنفق الكثير من أجل شرائه، لذلك سوف نوفر عليك ذلك ونخبرك بطريقة عمل بيك رولز في البيت بكميات وفيرة دون دخول أي مواد ضارة بصحة الأطفال به، كل ذلك من خلال متابعتك لسطور المقال القادمة.

طريقة عمل بيك رولز في البيت

اصنعي لأولادك أفضل المخبوزات بالأطعم التي يفضلونها، وذلك من خلال عمل البيك رولز بكل سهولة من خلال متابعتك للطريقة التالية.

المكونات

كوبان من الدقيق متعدد الاستخدامات.

حبة واحدة من البيض.

عدد 1 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كمية مناسبة من الجبن الرومي.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة.

ملعقتان من الشبت المفروم.

ملعقتان من البقدونس المفروم.

سبعة ملاعق كبيرة من اللبن الحليب.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

بهارات مشكلة.

بيك رولز الجديد

في أول خطوة يتم وضع الدقيق داخل وعاء العجن.

نضع عليه كمية البيكنج بودر المذكورة.

نضيف إليهم البيض بعد أن نقوم بخفقه جيدًا.

نقوم بوضع الملح والفلفل الأسود ونقلب جيدًا.

نقوم بوضع الشبت والبقدونس المفرومين مع التقليب الجيد.

نضع البهارات المشكلة.

في النهاية نضع الجبن الرومي بعد أن نقوم ببشرها جيدًا.

الآن نعجن هذه المكونات معًا.

نبدأ في سكب اللبن الحليب مع العجن المستمر.

نشكل العجين ونجعله على شكل أسطواني.

نقوم بتذويب الزبدة وندهنه من الخارج.

نسخن الفرن جيدًا وندخل العجين في درجة حرارة عالية جدًا.

يترك في الفرن حتى نجده قد نضج.

نخرجه ونلاحظ أنه ليس مقرمش، فنقوم بتقطيعه فورًا ويدخل الفرن قليلًا إلى أن يصبح مقرمش.

نخرجه من الفرن، ونقوم بتقديمه مع كوب من اللبن بالحليب الساخن.

في نهاية المقال فقد قدمنا لكم طريقة عمل بيك رولز في البيت، كما وضحنا في الطريقة التوابل والأطعم الطبيعية التي يتم وضعها في البيك رولز بدلًا من المواد الصناعية التي تضر بأجسامنا، فقومي بتحضيره بهذه الطريقة الرائعة واصنعي كميات كبيرة منه.