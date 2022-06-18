نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيتغير 180 درجة.. وصفة رهيبة لتطويل الشعر وإيقاف التساقط والهيشان ستندمي أنكِ لم تجربيها من زمن في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر تاج المرأة وسر وعنوان جمالها لذا تبحث الكثير من النساء عن وصفة رهيبة لتطويل الشعر للحصول على شعر أطول وأكثف، تلجأ النساء إلى تطبيق بعض الوصفات الطبيعية التي أثبتت جدارتها في تحفيز وتنشيط الدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر بمكونات طبيعية لا تلحق أي أذى بالشعر بعيدًا عن استخدام بعض التركيبات التجارية باهظة الثمن.

وصفة رهيبة لتطويل الشعر

هناك العديد من الوصفات الطبيعية الفعالة التي أثبتت كفاءتها في تعزيز نمو الشعر وتطويله بسرعة فائقة وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

وصفة القرفة وزيت جوز الهند

أثبت هذا الثنائي الرهيب دوره الفعالة في تنشيط الدورة الدموية وتحفيز نمو الشعر وذلك من خلال اتباع التالي:

المكونات

ملعقة من القرفة المطحونة.

القليل من زيت جوز الهند.

الطريقة

خلط المكونات السابقة مع بعض جيدًا حتى تتداخل المكونات.

يوزع الخليط على الشعر والتركيز على جذور الشعر مع مراعاة تدليك فروة الرأس بالخليط جيدًا.

يفضل ترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة على الأقل ثم يشطف الشعر بالماء الفاتر.

وصفة الصبار

الصبار له مفعول السحر في تطويل الشعر لاحتوائه على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تعزز نمو الشعر، لتطبيق هذه الوصفة ينبغي اتباع التالي:

المكونات

ملعقة من هلام الصبار المخفف.

قطرات من أي زيت عطري مفضل.

زجاجة بخاخه.

الطريقة

يضاف الصبار إلى أي زيت عطري مفضل ويخلط جيدًا.

يفضل صب الخليط في زجاجة بخاخة لسهولة الاستخدام حيث يستخدم كرذاذ يومي لتطويل الشعر.

رش الخليط على الشعر مع التدليك برفق.

وصفة الصبار وعصير البصل

يفضل البعض إتباع هذه الوصفة التي أثبتت فعاليتها في تعزيز نمو الشعر وذلك من خلال اتباع التالي:

المكونات

ملعقتان من جل الصبار.

¼ كوب من عصير البصل.

الطريقة

خلط المكونات السابقة معًا.

يوزع هذا الخليط على الشعر بالكامل من الجذور حتى الأطراف.

يترك الخليط لمدة 45 دقيقة ثم يغسل الشعر بالطريقة المعتادة.

في نهاية مقال وصفة رهيبة لتطويل الشعر حيث تم التعرف على العديد من الخلطات والوصفات الطبيعية التي أثبتت كفاءتها في تعزيز نمو الشعر بسرعة سواء باستخدام وصفة القرفة وزيت جوز الهند أو وصفة الصبار كما يمكن استخدام وصفة الصبار وعصير البصل.