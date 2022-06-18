نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لكعوب الهوانم.. التخلص من تشققات القدمين الشديدة والعميقة بطرق طبيعية ستصبح ناعمة ووردية كالأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد انتهاء يوم عمل طويل مع الوقوف لفترات طويلة، ومع اقتراب الأعياد والمناسبات تبحث أغلب السيدات عن طرق التخلص من تشققات القدمين الشديدة، حيث أن هذه التشققات بإمكانها أن تحدث التهابات وتؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، لذلك سوف نقوم بتقديم أفضل الطرق التي تساعدك على التخلص من هذه التشققات في أسرع وقت ودون بذل مجهود كبير.

التخلص من تشققات القدمين الشديدة

تخلصي من التشققات الشديدة المتواجدة في قدميك بكل سهولة ودون الحاجة إلى إنفاق المزيد من الأموال في الذهاب إلى صالات التجميل، وذلك باستخدام المواد الطبيعية التي نعرضها عليك.

علاج تشقق القدمين بالخل

يساعد الخل في التخلص من أي بكتريا أو ميكروب قد يتخلل إلى الجسم، فيمكنك استخدامه من أجل معالجة الشقوق التي تحدث للقدم:

من خلال إضافة معيار واحد من الخل إلى معيارين من الماء.

بعد ذلك نقوم بتسخينها حتى تصبح بدرجة حرارة تتحملها القدمين.

ثم يقوم الشخص الذي يعاني من التشققات بوضع قدمه فيها لمدة لا تقل عن الربع ساعة.

بعد ذلك يتم تجفيف القدمين جيدًا.

ثم بعد مرور عدة أيام على استخدام هذا الخليط.

كما يمكنك أن تستخدم حجر خشن في فرك القدمين من أجل التخلص من الجلد الميت وعدم حدوث تشقق مرة أخرى.

زبدة الكاكاو فازلين للتشققات القدم

يمكن استخدام هذه المواد المرطبة للقدمين للتخلص من أي جلد ميت يساعد على زيادة تشقق القدمين:

ذلك من خلال إضافة كمية مناسبة من الخل الأبيض إلى زبدة الكاكاو أو الفازلين.

بعد ذلك يتم وضعها على القدمين طوال الليل مع ارتداء الجوارب.

ثم بعد ذلك في صباح اليوم التالي يتم غسل القدمين بالماء الدافئ جيدًا للتخلص من بقايا هذه المواد.

بعد ذلك يتم تكرار هذا الخليط يوميًا في المساء قبل الخلود إلى النوم حتى تتحسن الحالة في وقت بسيط.

في نهاية الحديث عن التخلص من تشققات القدمين الشديدة، فقد قمنا بتقديم الطرق الأكثر فاعلية للتخلص من هذه المشكلة، وذلك من خلال استخدام الخل تارة مع الماء الساخن، وتارة أخرى مع زبدة الكاكاو أو الفازلين، فقومي باختيار الطريقة التي تحلو لك.