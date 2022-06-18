هاتي ملعقة خميرة بيرة وتعالي أقولك أزاي تخلي بشرتك بيضاء وخدودك ممتلئة وجميلة

لتبييض الوجه وتسمين الخدود يوجد العديد من الخلطات الطبيعية التي تساعد على ذلك ومن ضمن هذه الخلطات هي خلطة الخميرة البيرة، فهذه الخلطة تعمل بشكل كبير على تفتيح البشرة وبجانب التفتيح فهي يكون لها القدرة على تسمين الخدود أو الوجه النحيف حيث تحتوي هذه الخلطة علي عدة مكونات طبيعية غير الخميرة، ومن مكوناتها هي الحليب والزبادي والنشا وغير ذلك فكل هذه المكونات لها دور كبير جدا في معالجة الوجه من مشاكل عديدة غير مشكلة الإسمرار، ومن مشاكل البشرة التي يمكن لأي فتاة أن تعاني منها هي مشكلة التجاعيد والخطوط الرفيعة أو مشكلة التصبغات والكلف والبقع الداكنة وأيضا وجود المسام الواسعة، وكذلك مشكلة الهالات السوداء وغير ذلك الكثير من المشاكل فمن الممكن أن نقضي على المشكلات بإستخدام خلطة الخميرة البيرة ويمكننا أن نستعملها لتبييض الجسم أيضا فهذه الخلطة سهلة التحضير ولها مفعول سريع ويدوم لفترة طويلة، وخلطة الخميرة تكون أفضل بكثير من إستخدام كريمات التفتيح فهي تعمل بالفعل على تبييض الوجه وتسمين الخدود ولكن لها تأثير سلبي على البشرة حيث تظهر بها مشاكل من الصعب أن نعالجها.

مكونات خلطة الخميرة البيرة لتبييض الوجه وتسمين الخدود

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الخميرة البيرة.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الحليب السائل.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

طريقة عمل خلطة الخميرة البيرة لتبييض الوجه وتسمين الخدود