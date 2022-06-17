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طريقة سمك المكاريل سنجارى يعتبر من اشهي واشهر المأكولات البحرية حيث يتم اعدادة بطرق مختلفة كالقلى والسنجارى وبالزيت والليمون حيث انة من الاسماك التى لها فوائد غذائية عديدة ومفيدة للجسم، حيث أنه من أفضل واقوى مصادرالاميغا 3 التي تنظم الدورة الدموية، وايضا تحتوي على مستويات عالية من دهون مفيدة للحامل، فانة من وصفات الطبخ السهلة المتميزة فى مذاقها، حيث مكوناتة بسيطة وسهل فى تحضيرة لاياخذ وقت ولا مجهود كبير، حيث انة من الوجبات المحببة والمفضلة لدى كل من الصغار والكبار لطعمها اللذيذ كما يمكن التعرف على شوى السمك بالمنزل في الفرن وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفنى طريقة سمك المكاريل سنجارى. طريقة سمك المكاريل سنجارى المكونات 1 كيلو سمك ماكريل. 2 حبات بصل جوانح. 2 حبات طماطم شرائح. 2 حبات جزر مبشور. 2 قرن فلفل رومى. 3 فصوص ثوم مفرومين. 2 حبة ليمون شرائح. 1 ملعقة صغيرة كمون. 1 عصير ليمونة. 1 ملعقة صغيرة ملح. 1 ملعقة صغيرة بابريكا. 1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة. 1 ملعقة صغيرة بهارات سمك. 2 ملاعق كبار زيت. خطوات عمل سمك الماكريل القيام بفتح السمك من الظهر وغسل السمك جيدا ويتم وضعه في ميه وليمون وخل وملح لكي نتخلص من الزفارة ثم نقوم بإخراجه من الماء وتصفيتة. يتم تتبيل السمك بوضع عصير ليمون وكمون وثوم مفروم وباقى التوابل لكى يتم تتبيل السمك بشكل جيد. القيام باحضار بولة نضع بها شرائح البصل والفلفل الأخضر والطماطم والجزر المبشور والليمون وباقي التوابل عليها مع رشة زيت ويتم التقليب بشكل جيد حتى تختلط المكونات ببعضها. ثم نقوم بوضع هذا الخليط فى قلب سمك الماكريل ثم رشة زيت على الوجة. كيفية تسوية سمك الماكريل القيام بتجهيز صينية بها ورق فويل ووضع سمك الماكريل بداخلها لكى يتم وضعها بالفرن. يتم تسخين الفرن ويتم غلق ورق الفويل على سمك الماكريل. ثم يوضع في الفرن لمدة لا تزيد عن نصف ساعة لأن السمك ينضج سريعا. يتم رفع ورق الrويل من على السمك وإشعال الشواية لتحمير الوجه. القيام بتقديم السمك مع الأرز الأبيض أو أرز الصيادية وسلاطة خضراء. عمر شويل - جدة طريقة سمك المكاريل سنجارى في الفرن - ثقفني

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