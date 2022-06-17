لو عندك حبة بطاطس وملعقة نشا أعملي شيبسي المصانع الفاخر في 3 دقائق مقرمش وخطير هيعجب أولادك جدا

يعشق الكثير منا البطاطس فلا يمكن الاستغناء عنها وذلك لأنه يمكن طبخها بأكثر من طريقة ونجد أيضا يتم عمل منها الشيبسي الذي يكون مفضل لدى الكثير ويقومون بشرائه بكميات كبيرة من السوبر ماركت وهو من الأطعمة المصنعة التي تؤدي إلى حدوث كثير من الأمراض مثل مرض السرطان ونقص المناعة وحدوث الزهايمر والخلل في المخ حيث كثرة تناولها تجعل خلايا المخ لا تعمل بشكل جيد لذلك قامت ربات المنزل بالبحث عن طريقة عمل الشيبسي لنجد لكم طريقة فعالة سوف نوضح لكم طريقة عملها من خلال هذا المقال.

مكونات عمل شيبسي المصانع

نجد لعمل الشيبسي نحتاج إلى مكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل وسوف نوضح مكونات عمله من خلال النقاط التالية..

حبة بطاطس.

كوب نشا.

زيت للقلي.

ماء مثلج.

بابريكا.

ملح.

دقيق.

خطوات تحضير وصفة الشيبسي

نجد لتحضير الشيبسي سوف نحتاج إلى خطوات سهلة وبسيطة ويمكن لجميع السيدات والفتيات عملها في المنزل وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال النقاط التالية..

نحضر البطاطس ونقوم بغسلها جيدا وتقطيعها شرائح رقيقة جدا.

ثم نقوم بعد ذلك بوضع البطاطس في الماء المثلج ونتركها بها لمدة نصف ساعة على الأقل.

ثم نقوم بتصفية البطاطس ووضعها في وعاء ووضع عليها النشا، البابريكا، الملح، الدقيق ونقوم بتقليب جميع المكونات جيدا حتى تتجانس.

نحضر الطاسة ونضعها على النار ونضع بها الزيت ونتركه حتى يسخن ثم نقوم بإنزال البطاطس بها ونتركها حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي ونقوم بإخراج البطاطس على مناديل ورقية.

نتناول الشيبسي ونلاحظ بأنه أفضل من شيبسي المصانع.

نجد أننا بهذه الطريقة استطعنا أن نصنع الشيبسي مثل المصانع دون تواحد به أي مواد حافظة تضر بصحتنا.

يجب على ربات المنازل عمل الشيبسي بهذه الطريقة وذلك للمحافظة على صحتنا والتخلص من الأمراض الموجودة في الجسم.

تلك الطريقة تحمي الجسم من الأمراض وخاصة مرض السرطان، ونقص المناعة، وعدم الإصابة بأمراض المخ والخرف.

توفر لنا تلك الطريقة عدم شراء الشيبسي ن السوبر ماركت بكثير من المبالغ.

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