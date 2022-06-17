خلطات طبيعية لعلاج الشيب والتخلص من الشعر الأبيض

توجد خلطات طبيعية لعلاج الشيب تعمل على تغطية الشعر الشائب، مما يساعد على إخفاء الشعر الأبيض، ومنها عشبة الميرامية، والتي تعتبر من أهم وأبرز الأعشاب المعروفة والأكثر فاعلية في علاج الشعر الأبيض، حيث تعمل على تغطية الشعر الشائب باللون الأسود.

خلطات طبيعية لعلاج الشيب

فيما يلي سوف نوضح لكم مجموعة من الأعشاب والخلطات الطبيعية المناسبة للعناية بالشعر، والعمل على التخلص من الشيب نهائيا.

وصفة الميرامية

نضيف خمسة ملاعق كبيرة من أوراق الميرامية المغلية.

ونضيف لها ملعقة صغيرة من بودرة القرنفل، مع نصف كوب من الشاي المغلي.

ثم نضيف لهم مقدار ملعقتان كبيرتان من الحناء البودر.

نمزج كافة المكونات مع بعضها البعض جيدا باستثناء الحناء.

بعد ذلك نقوم بتحضير مسحوق الحناء البودر بمزجه مع نصف كوب من الماء.

ونضيفها للخلطة الميرامية السابقة، وتمزج معها جيدا.

ثم توضع على الشعر لمدة نصف ساعة، ومن ثم نقوم بغسلها بالماء الفاتر جيدا.

بعد ذلك نغسلها بالماء والشامبو جيدا، ومن ثم نقوم بتكرار هذه الوصفة مرة كل 15 يوم.

جوز الهند من الخلطات الطبيعية للحماية من ظهور الشعر الأبيض

يعمل جوز الهند على ترطيب الشعر والحماية من ظهور الشعر الأبيض في فروة الرأس، وفيما يلي طريقة عمل وصفة جوز الهند للشعر:

نحضر مقدار كوب من زيت جوز الهند المغلي، وثلاثة ملاعق من عصير الليمون الحامض.

ملعقة كبيرة من أوراق الكركديه، ومغلي مسحوق الحلبة.

نقوم بغلي زيت جوز الهند، ونضيف له باقي المكونات ونمزجهم معا جيدا.

وتترك حتى تبرد نهائيا، ثم توضع على الشعر.

تكرر هذه الوصفة مرة أسبوعيا لمدة ثلاثة أو أربعة مرات.

خلطات طبيعية لعلاج الشيب والقشرة بالسمسم

يساهم السمسم بشكل فعال في القضاء على الشعر الأبيض، والتخلص من القشرة، كما أنه يعمل على حماية الشعر من أشعة الشمس، ويمكن تحضيره بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: