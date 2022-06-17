فوائد واستخدامات شمع العسل للشعر والبشرة

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عمر شويل - جدة شمع العسل يتم إنتاجه بواسطة النحل، وهو منتج عضوي وطبيعي، لونه شفاف ورائحته جميله يتغير لونه علي حسب نوع حبوب اللقاح، شمع العسل له فوائد كثيرة ويستخدمه الإنسان في أغراض كثيره، فهو ماده طبيعية ويحتوي علي الكثير من الفيتامينات، وله الكثير من الخصائص العلاجية، كما يدخل في الكثير من مستحضرات التجميل وفي هذا المقال سوف نتعرف علي شمع العسل وعلي اهم فوائده للبشرة والشعر.

فوائد واستخدامات شمع العسل للبشرة

يدخل شمع العسل في الكثير من منتجات ومستحضرات العناية بالبشرة، حيث يحتوي علي الكثير من الفيتامينات مثل فيتامين أ الذي يساعد في تحفيز انتاج الكولاجين في البشرة، ويعتبر شمع العسل من اقوي المرطبات ويعمل علي ترطيب جميع أنواع البشرة ويعطي البشرة مظهر صحي، كما أنه يعمل علي تجديد خلايا البشرة ويقضي علي جميع مشاكلها ويعطيها النضارة والحيوية، ويعالج الالتهابات ويحمي البشرة من اشعه الشمس الضارة، ويحتوي علي مواد مضادة للأكسدة ويعمل علي شد التجاعيد و انتاج الكولاجين في البشرة.

طريقه استخدامه

وضعه في وعاء زجاجي ثم وضع الوعاء في وعاء اكبر به ماء ساخن ونتركه يذوب ثم نصفيه جيدا ثم نستعمله علي البشرة، وضع نقاط علي البشرة و تدليك البشرة برفق و نتركه علي البشرة 15 دقيقه ثم نغسل الوجه بماء فاتر، وتكرر هذه الوصفة مره كل أسبوع للحصول علي بشرة صحيه خليه من أي عيوب.

فوائد شمع العسل للشعر

يساعد شمع العسل علي تقوية الشعر والقضاء علي التقصف وذلك عن طريق وضعه أطراف الشعر .

يعمل شمع العسل علي علاج جميع مشاكل فروة الرأس مثل الاكزيما والقشرة، وذلك عند طريق خلط شمع العسل مع زيت الزيتون ووضعه علي فروة الرأس.

يساعد علي ترطيب الشعر وذلك بسبب احتوائه علي فيتامين أ ويحافظ علي لمعانه ويعطي الشعر مظهر صحي وحيوي.

طريقه استخدام شمع العسل للشعر

نقوم بتذويبه في حمام مائي ثم نصفيه و نخلطه مع زيت جوز الهند أو زيت الزيتون ونضعه علي فروه الرأس والشعر ونتركه علي الشعر ساعه وتغطيه بكيس بلاستيك ثم نغسله بماء فقط وهذه الوصفة تكرر مره أسبوعيا، للحصول علي شعر ناعم وطويل وكثيف خالي من المشاكل.