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طريقة تحضير واقي الشمس في المنزل من أفضل الطرق الطبيعية التي يمكنك الحصول عليها هذا الصيف، لتوفير الكثير من الجنيهات، حيث تضاعفت أسعار منتجات التجميل بشكل كبير في الآونة، مما استدعي البحث عن الطرق الطبيعية الأكثر فاعلية، ولذبك للأهمية الكبيرة لواقي الشمس حيث يعمل علي حماية البشرة الأشعة البنفسجية وله العديد من الفوائد الأخري التي سنشير لها في هذا المقال اليوم. تحضير واقي الشمس في المنزل المكونات المطلوبة

عدد ملعقة كبيرة من شمع العسل.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت بذور العنب.

ملعقة واحدة كبيرة من أي كريم مرطب به أكسيد الزنك أو أكسيد الزنك الخام من الصيدلية.

كبسولة واحدة من فيتامين E.

ملعقة واحدة كبيرة من جيل الصبار.

30 قطرة من الزيت العطري المفضل لديك مثل زيت الياسمين أ, اللافندر.

نصف كوب من الماء المغلي. طريقة تحضير واقي الشمس sun block تضاف الزيوت مثل زيت بذور العنب مع شمع العسل في وعاء جاف علي حمام من الماء المغلي، ليسهل دمجها و إذابتهم معا. بعد التأكد من تجانس المكونين السابقين معا، نقوم بإضافة أكسيد الزنك لهم ونقلب جيدا. بعد تمام التجانس بين المكونات نضع ملعقة جيل الصبار ويقلب كريم. في النهاية نضيف نصف كوب الماء الساخن وتقلب المكونات كلها معا، ستلاحظين سيولة الكريم لكنه طبيعي وتمتصه البشرة بسهولة. يحفظ الكريم في الثلاجة للاستخدام اليومي أو الإستخدام عند الحاجة ليكون صالح للكبار و الصغار لمدة كبيرة. فوائد واقي الشمس sun lock من أكثر أنواع الأشعة الضار علي جلد الإنسان هي الأشعة البنفسجية، لذلك يجب استخدام واقي الشمس المناسب لحماية البشرة.

يقي من تكون التجاعيد و التقدم الكثير في السن سريعا.

يحافظ علي البشرة ويقلل نسبة الإصابة بسرطان الجلد.

يحمي الجلد من الضرر الغير مباشر للخلايا.

يعمل كطبقة حماية علي الجلد وخاصة عند الارتفاع الشديد في درجات الحرار و الحماية من حروق الشمس. عمر شويل - جدة أفضل طريقة لتحضير واقي الشمس ملعقة واحدة من شمع العسل في المنزل - ثقفني

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