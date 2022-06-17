حضري بنفسك أشهي صينية كنافة بالنوتيلا اللذيذة من منزلك

تعتبر جميع الحلويات اللذيذة التي تنتشر في محلات الخاصه بالحلويات تحتوي على الشوكولاتة حيث تعطي الشوكولاتة لها مذاق رائع ولذيذ كما أن الشوكولاتة تعتبر مفضلة لدى الجميع فلا ترتبط بالأطفال فقط حيث يعشقها الأطفال والكبار ومن أكثر الأشياء التي لا تخلو منها المطبخ خاصه إذا كنت من محبين تحضير الحلويات باستمرار حتى يتم استخدامها سواء في الحلويات أو الكيك بأصنافه، وتعتبر الكنافة في محلات الحلويات من الأشياء التي يظهر فيها الإبداع بشكل مبهر عن الطرق التي يتم تحضير الكنافة بها في المنزل لذلك ترغب الكثير من السيدات في تحضير الكنافة كما هي بالمحلات ومن أشهر الطرق هي الكنافة بالنوتيلا التي تختلف بشكل مذهل في طريقة تحضيرها لذلك نقدم لكم خطوات التحضير عبر هذا المقال.

طريقة تحضير الكنافة بالنوتيلا في المنزل

مكونات التحضير:

نصف كيلو جرام من الكنافة.

كأس من الزبدة.

عبوة شوكولاتة كبيرة.

قطرات من عصير الليمون.

مقدار قليل من الماء.

كأس آخر من الزبدة المذابة.

طريقة تحضير الكنافة بالنوتيلا: