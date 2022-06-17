نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري بنفسك أشهي صينية كنافة بالنوتيلا اللذيذة من منزلك في المقال التالي
تعتبر جميع الحلويات اللذيذة التي تنتشر في محلات الخاصه بالحلويات تحتوي على الشوكولاتة حيث تعطي الشوكولاتة لها مذاق رائع ولذيذ كما أن الشوكولاتة تعتبر مفضلة لدى الجميع فلا ترتبط بالأطفال فقط حيث يعشقها الأطفال والكبار ومن أكثر الأشياء التي لا تخلو منها المطبخ خاصه إذا كنت من محبين تحضير الحلويات باستمرار حتى يتم استخدامها سواء في الحلويات أو الكيك بأصنافه، وتعتبر الكنافة في محلات الحلويات من الأشياء التي يظهر فيها الإبداع بشكل مبهر عن الطرق التي يتم تحضير الكنافة بها في المنزل لذلك ترغب الكثير من السيدات في تحضير الكنافة كما هي بالمحلات ومن أشهر الطرق هي الكنافة بالنوتيلا التي تختلف بشكل مذهل في طريقة تحضيرها لذلك نقدم لكم خطوات التحضير عبر هذا المقال.
طريقة تحضير الكنافة بالنوتيلا في المنزل
مكونات التحضير:
- نصف كيلو جرام من الكنافة.
- كأس من الزبدة.
- عبوة شوكولاتة كبيرة.
- قطرات من عصير الليمون.
- مقدار قليل من الماء.
- كأس آخر من الزبدة المذابة.
طريقة تحضير الكنافة بالنوتيلا:
- الخطوة الأولى قومي أولاً بتحضير القطر عن طريق خلط الماء بالسكر حتى يتم تكوين العسل حتى يبرد قبل تحضير الكنافة.
- الخطوة الثانية قومي بتقطيع وتفتيت الكنافة إلى قطع صغيرة وبعد ذلك يتم تقسيم الكنافة إلى كميتين متساويتين، ثم ضعي نصف مقدار الزبدة السائلة على الجزء الأول من الكنافة.
- الخطوة الثالثة نقوم بعمل حمام مائي ساخن للشوكولاتة مع الزبدة وتقليبهم معاً حتى تذوب المكونات وتصبح مثل الشوكولاته السائلة.
- الخطوة الرابعة نقوم بتحضير صينية واسعة مناسبة لحجم الكنافة ونقوم بفرد فيها كمية الكنافة الأولى التي تم خلطها بالزبدة.
- الخطوة الخامسة نقوم بتسوية سطح الكنافة والضغط عليها جيداً ثم نقوم بفرد فيها الشوكولاتة السائلة ثم نقوم بوضع الكمية الثانية من الكنافة فوق الشوكولاتة والضغط عليها بحيث يتم تسوية السطح.
- الخطوة الخامسة نقوم بوضع الكنافة في الفرن بعد ذلك حتى يتم تسوية الكنافة جيداً ويصبح وجهها باللون الأصفر اللامع عند إخراج الكنافة من الفرن ناضجة يتم وضع عليها القطر الذي تم تحضيره في البداية.
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