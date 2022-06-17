نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية عمل الريش الضاني في الفرن بالبطاطس في المقال التالي

كيفية عمل الريش الضاني تعتبر من الاكلات الشهية المشهورة المتعارف عليها لدى المصريين في عيد الأضحى المبارك حيث أنها من الاكلات المتميزة بشكلها وطعمها لذلك، تقدم في العزائم والمناسبات لمذاقها المتميز الشهي، حيث يمكن صنعها بالمنزل مثل المطاعم بخطوات بسيطة وسهلة، وذلك بتطبيق الخطوات وتنفيذ المكونات بمنتهى الدقة، لكى تحصلي على ألد طعم ريش ضاني، حيث يمكن طهيها بطرق متعددة سواء بالشوى على الشواية او في الفرن او داخل طاجن، فهي من الوجبات التي تحتوى على قيمة غذائية عالية لوجود البروتين المفيد للجسم كما يمكن التعرف على وصفة طاجن العكاوى وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفنى عن كيفية عمل الريش الضاني. كيفية عمل الريش الضاني المكونات 1 كيلو من الريش الضاني.

1 حبة بصل مقطعة جوانح.

3 ملاعق زيت الزيتون.

1 كوب من البطاطس المقطعة مكعبات.

1 راس ثوم مبشور.

1 عصير ليمونه.

1/4 كوب من الخل.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل اسود. مكونات تتبيله الريش 1/4 كوب خل.

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

1 حبة بصلة مفرومة.

1 ملعقة صغيرة دبس رمان.

1 ملعقة صغيرة صلصة.

1 ملعقة صغيرة روزمارى.

1/2 كوب ماء دافى.

1/4 كوب من عصير الليمون.

1/4 كوب زيت الزيتون. طريقة تحضير الريش الضاني القيام بغسل الريش الضاني جيدا بالماء والملح حتى يتم التخلص من أثار الدم وتصفى وتجفف تماما. يتم احضار محضرة الطعام ويتم وضع بها مكونات التتبيلة وهي البصل والصلصة والثوم المفروم والخل وعصير الليمون. ثم يضاف اليها زيت الزيتون ودبس الرمان والروز ماري ويتم خلط المكونات جيدا حتى تمتزج تماما مع بعضها. يتم تتبيل الريش الضاني بالخليط ويتم تركه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى يتغير مذاقها وتكون سهلة النضج . القيام في اليوم التالي باحضار مقلاة كبيرة على النار بها القليل من الزيت ويتم تشويح الريش حتى يتغير لونها. يتم احضار بولة عميقة نضع بها هذه المكونات وهى البطاطس المقطعة مكعبات والبصل الجوانح والثوم المفروم. ثم نضيف زيت الزيتون وعصير الليمون والخل ويتم تقليب جميع المكونات معا وتتبل بالملح والفلفل الأسود. القيام باحضار صينية للفرن نضع بها خليط الخضروات وترص الريش الضاني عليها ونضع نصف كوب من الماء الدافئ. ثم تغطى الصينية بالورق الفويل ونضعها في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ساعة حتى يتم نضج الريش. يتم ازاله ورق الفويل ونضع الصينية تحت الشواية قليلا حتى يحمر لونها. ثم تقدم ساخنة بجانب ارز ابيض او ارز بشعرية. عمر شويل - جدة كيفية عمل الريش الضاني في الفرن بالبطاطس - ثقفني

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