طريقة المسقعة باللحمة المفرومة والبذنجان

طريقة المسقعة باللحمة المفرومة تعتبر من الأكلات الشعبية المتعارف عليها وذلك لمذاقها المتميز حيث تتنوع طرق اعدادها حيث يمكن اعدادها باللحمة المفرومة او من غيرها وايضا يمكن تحضيرها بوضع خضار اخر مع الباذنجان وذلك حسب الرغبة، حيث أنها من الوصفات المحببة والمفضلة لدى الكبار والصغار ايضا، وذلك لمذاقها اللذيذ فهى من الاكلات المفيدة والصحية للجسم وتحتوى على مواد غذائية عالية من بروتين وحديد يمد الجسم بالطاقة اللازمة له، حيث أنها من الاكلات البسيطة فى مكوناتها والسهلة فى اعدادها،حيث لا تأخذ وقت ولا مجهود كبير فى تحضيرها، حيث يمكن تقديمها كوجبة غذاء على سفرتك لأسرتك مع ارز ابيض او ارز بشعرية كما يمكن التعرف على طريقة عمل محشى الكوسا بالأرز باللحمة المفرومة وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفنى عن طريقة المسقعة باللحمة المفرومة.

طريقة المسقعة باللحمة المفرومة

المكونات

٣ حبات باذنجان مقطعة شرائح متوسطة الحجم.

٢ حبة فلفل اخضر مقطعة شرائح.

١/٤ لحمة مفرومة.

٤ فصوص ثوم مفرومين.

٤ حبات طماطم مقطعة شرائح.

١ ونصف كوب عصير طماطم.

١/٤ كوب زيت نباتي.

١ ملعقة صغيرة ملح.

١/٢ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة تحضير المسقعة

القيام بغسل الباذنجان وتقشيره وتقطيعه شرائح متوسطة الحجم او مكعبات. يتم وضع قليل من الملح على شرائح الباذنجان ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يعصر من الماء. القيام باحضار مقلاة عميقة ويوضع بداخلها مقدارا كافيا من الزيت ويوضع على نارعالية إلى أن يسخن الزيت جيدا. ثم يقلى الباذنجان ويترك عدة دقائق إلى أن تنضج بحيث تصبح ذهبية اللون من جميع الجهات ثم أخرجيها وصفيها جيدا من الزيت وضعيها على ورق النشاف للتخلص من زيت الزائد. يتم احضار مقلاة بها ملعقة زيت ونضع بها الثوم المفروم والبصل حتى يذبل ثم يضاف عصير الطماطم ويترك على نار هادئة حتى يغلي ويتسبك بحيث يصبح قوامه سميكا. القيام باحضار مقلاة واسعة وأضيفي كمية قليلة من الزيت وأضيفي إليها اللحمة المفرومة ناعمة على نار متوسطة. ثم استمري بتحريك اللحمة إلى أن يتغير لونها ثم أضيفي البصل المفروم مع التحريك إلى أن يلين البصل.

كيفية تسوية المسقعة

يتم رص شرائح الباذنجان في طبق الفرن وفوقه الفلفل ثم يوزع اللحم المقلب مع البصل ثم شرائح الطماطم ويصب عصير الطماطم مع الثوم فوقه، ثم يغطى الطبق بورق الألومنيوم ويدخل إلى فرن متوسط الحرارة لمدة 20 الى 25 دقيقة، ويتم أزاله ورق الألمنيوم ثم أعيديه إلى الفرن مرة أخرى واتركيه لمدة عشر دقائق إلى أن يتحمر الوجه قليلا ثم أخرجيه من الفرن، ثم يقدم ساخنا بجانب ارز ابيض او ارز بشعرية.