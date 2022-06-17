نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزة كريم الحلبة السحري لتبييض الوجه وتسمين الخدود وإزالة التجاعيد والتصبغات مهما كانت في المقال التالي

عمر شويل - جدة حلم كل فتاة هو الحصول على وجه أبيض وخالي من العيوب والمشاكل وبسبب التعرض المستمر لأشعة الشمس يتحول لون البشرة ويصبح غامق، وتعتبر الحلبة من المكونات الطبيعية التي أثبتت فعاليتها في تفتيح البشرة وتوحيد لونها وجعلها أكثر نعومة وجمال ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم خلطة الحلبة لتفتيح البشرة فتابعونا.

تستخدم الحلبه المطحونه فى معالجة جميع مشاكل البشرة فإنها مكون طبيعى سحرى وفعال لتبييض وتفتيح الوجه وتنقيته من القشور السوداء وتجعل الوجه أبيض له إطلالة مميزة، ايضا لها خاصية فريدة لتسمين الوجه بطريقه طبيعيه لأنها تنشط وتحسن خلايا البشرة لتصبح أكثر نقاء ولامعان يجعلك تستغنين على شراء المستحضرات التجميلية

يوجد مكون سحرى رهيب جدا أعطى نتائج مذهلة فى تفتيح وتبييض الوجه وتسمينه بشكل طبيعي، فإنها الحلبه المطحونه التى يمكن استخدامها على الوجه بأمان تام فهى ملعقه واحده فقط سوف تندهشين من النتيجة المبهرة لتسمين الوجه وتنقيته من الاسمرار نهائيا، لذ ينصح الفتيات المقبلين على الزواج الذين يعانون من نحافه الوجه واسمرارة باستعمال هذه الطريقة الطبيعية الآمنة والصحية على الوجه .

خلطة الحلبة لتفتيح البشرة ونفخ الخدود

علي الرغم من وجود الوصفات الطبيعية التي يتم فعلها في المنزل بأقل الأسعار وتعطي نفس نتيجة الأجهزة والكريمات الضارة، وتوجد العديد من الوصفات ومنها وصفة الحلبة وزيت اللوز ووصفة الحلبة والكركم ، حيث تعتبر وصفة الحلبة من أقوى الوصفات الطبيعية المستخدمة في تفتيح البشرة وعلاجها وتوحيد لونها، وسوف نقدم لكي وصفة الحلبة المستخدمة في تفتيح البشرة بأبسط المكونات وفي وقت قليل تحصلي على بشرة بيضاء كالحليب.

الحلبة وزيت اللوز:

في وعاء نخلط 2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر مع ملعقة كبيرة من الحلبة المطحونة ثم نضيف 2 ملعقة من زيت الورد مع نصف ملعقة من الجليسرين وأيضا ملعقة من شمع العسل مع عصير ليمونة ونقلب المكونات جيدا للحصول على خليط متجانس.

نقوم بوضع الخليط على البشرة مع التدليك بحركات دائرية ثم يترك لمدة 30 دقيقة ويغسل بالماء الدافئ ثم البارد هذه الخلطة تكرر مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة بيضاء.

الحلبة والكركم:

نمزج كمية مناسبة من بذور الحلبة مع ماء مغلي ونتركها لمدة ليلة كاملة وفي الصباح تصفي جيدا من الماء ثم نطحنها ونضيف عليها ملعقة من القرفة مع الكركم وملعقة من العسل.

نخلط المكونات ببعض جيدا ثم يوضع الخليط على وجه نظيف ونتركه لمدة 20 دقيقة ويغسل بالماء وسوف تندهشي من النتيجة ومن أول مرة.

الحلبة المطحونة والعسل:

نخلط كمية متساوية من الحلبة المطحونة مع العسل للحصول على عجينة لينة ثم يوضع الخليط على البشرة ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر وبعد ذلك نمسح البشرة بقطنة مبللة بماء البارد، هذه الخلطة تقوم بتفتيح لون البشرة وتمنجها النعومة والنضارة.

الحلبة وماء الزهر:

نمزج ملعقة من الحلبة المطحونة مع ملعقة من القشطة وقطرات من ماء الزهر ثم يوضع المزيج على البشرة ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء.

فوائد الحلبة للبشرة

تعطي البشرة النضارة والإشراقة والجمال وتساعد على اخفاء اثار حب الشباب من الوجه.

تساعد على تفتيح لون البشرة وتمنحها النعومة واللمعان مع الاستمرار عليها.

تقوم بتجديد خلايا البشرة لأنها تحتوي على فيتامين c الذي يقوم بمحاربة التجاعيد ويجعل البشرة تبدو وكأنك أصغر سنا.

تحتوي الحلبة على الزنك وحمض الفيتامينات وغيرها من الفيتامينات الهامة لصحة الجسم والبشرة ولذلك فهي تحافظ على حيوية البشرة.

تستخدم لتسمين الوجه وتعالج البشرة الدهنية من المشاكل الصعبة.

خلطة الحلبة لتفتيح البشرة