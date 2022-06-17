نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفتيح فوري مع خلطة صابون دوف وماء الورد للبشرة في مدة قليلة جدا في المقال التالي
خلطة صابون دوف وماء الورد المذهلة في تفتيح البشرة وتنويرها من أول استعمال، تساعد هذه الوصفة في التخلص من جميع مشاكلها من إسمرار وهالات سوداء وحبوب لذلك ننصح جميع الفتيات والنساء باستخدامها، كما أن تعمل على شد البشرة وتضييق المسام الواسعة وإزالة البقع الداكنة وكل هذه الفوائد من خلال المكونات الطبيعية الغير ضارة على البشرة، واليوم سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل خلطة صابون دوف وماء الورد والتعرف على خطوات تحضيرها بكل سهولة.
مكونات عمل خلطة صابون دوف وماء الورد
تتكون خلطة صابون دوف وماء الورد من مجموعة من المكونات البسيطة التي نجدها في كل مكان وهي كما يلي:
- نصف صابونة من صابون دوف.
- 2 ملعقة كبيرة من النشا.
- 3 قطع من الجبنة المثلثات.
- قليل من الجليسرين الطبي.
- ملعقة كبيرة من ماء الورد.
- كمية من اللبن السائل المغلي.
طريقة الإعداد والاستخدام
سوف نقدم لكل فتاة أنيقة جميلة تحب النظافة والجمال طريقة إعداد هذه الخلطة الجنان وهي كما يلي:
- في البداية نقوم ببشر صابونة دوف، ثم نقوم بخلطها جيداً مع مقدار مناسب مثلها من اللبن السائل المغلي حتى تذوب الصابونة.
- ثم نقوم باضافة النشا بالتدريج، ثم نضع قطع الجبنة المحددة ونقلب جيداً حتى تتداخل جميع المكونات.
- نضيف على هذا الخليط ملعقة كبيرة من ماء الورد والجليسرين الطبي.
- نضع هذا الخليط السابق في الخلاط الكهربائي ونضربهم تماماُ حتى يتجانس الخليط.
- نسكب الخليط في علبة محكمة الغلق ونضعه في الثلاجة حتى يتماسك.
- نقوم بوضع كمية من الخلطة على البشرة وجميع المناطق المراد تفتيحها والمناطق الحساسة.
- ندلك الخلطة جيداً ونتركها لمدة نصف ساعة.
- يمكن ترك هذه الوصفة على المكان المرغوب في تفتيحه طوال الليل.
- بعد ذلك تشطف البشرة بالماء الفاتر في الصباح.
اسرار الحفاظ على البشرة
اسرار الحفاظ على البشرة يلجأ الكثير إلى معرفتها لذلك سوف نقدم لكم بعض منها وهي كالتالي:
- عدم إستخدام مستحضرات تجميل باستمرار لأنها تحتوي على مواد كيميائية ضارة على البشرة.
- أهم شئ استخدام واقي للشمس لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.
- العمل على ترطيب البشرة باستمرار باستخدام كريمات ترطيب مضمونة.
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