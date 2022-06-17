بسرعة الصاروخ.. طريقة تنظيف الكرشة من الزفارة بمكون ميخطرش علي بالك يجعلها ناصعة البياض

الكرشة من أنواع اللحوم الدسمة التى يفضل تناولها بعض الأشخاص، حيث هناك البعض الذين يذهبون إلى المطاعم لتناول أطباق الكرشة اللذيذة، وتعتبر الكرشة من الأكلات التي تجعل الأمهات تواجه صعوبة عند طهيها في المنزل، لأنها تحتاج إلى عملية تنظيف شديدة حتى يتم التخلص من بقايا الطعام والروائح الكريهة المنبعثة منها، كما أن الكرشة تحتوي على عدة طبقات تحتاج إلى تنظيف قوي للتخلص من الطبقات السوداء حتى تصبح نظيفة وذات رائحة مميزة، ونظراً لكثرة تساؤل الأمهات عن طريقة تنظيف الكرشة في المنزل سوف نوضح لكم أفضل طريقة يمكن من خلال تنظيف الكرشة وجعلها بيضاء ولامعة.

تنظيف الكرشة من الزفارة

تعتبر الكرشة من اللحوم التي تحتوي على تجاويف داخلية تتراكم فيها عدة طبقات خضراء اللون وهي تكون ناتجة من تراكم بقايا الطعام، كما تسبب هذه الطبقات انبعاث روائح غير عطرية، مما يجعل الأمهات تواجه عناء كبير عند تنظيفها، ولكن يمكنك التخلص من هذه المشكلة من خلال توفير المكونات التالية حتى يتم تنظيف الكرشة بشكل صحيح.

المكونات

ملعقتين من ملح الليمون كبيرتين.

ملعقة من البيكنج بودر كبيرة.

2 حبة من الأسبرين.

حبة من الليمون مقطعة.

أعواد من القرفة الخشب.

نصف كوب من الخل.

طريقة تنظيف الكرشة من الزفارة بسرعة الصاروخ

حيث يمكن تنظيف الكرشة بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية.