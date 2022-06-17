نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه تحضير أكلات مصرية مشهورة البامية والكشري في المقال التالي

المطبخ المصري من المطابخ الشرقية، والعراقية، ذات تاريخ قديم من آلاف السنين والكشري من الأكلات الشعبية المصرية، والبامية يحبها الكثير من الأشخاص كبار أو صغار وسريعة التحضير هي والكشري وأيضا يمكن تحضيره بمكونات بسيطة جيداً. مكونات الكشري المصري: 1 كوب أرز مصري.

ربع كوب عدس.

ربع كوب حمص.

كيس معكرونة.

نص كيلو طماطم.

نص كوب شعرية.

ملح.

كمون.

فلفل أسود.

بهارات.

خل.

1 كيلو بصل حلقات.

4 فصوص ثوم مهروس.

1 ملعقة صغيرة سكر. طريقة التحضير: نقوم بإحضار وعاء ووضع فيه الماء وسلق المكرونة مع وضع الملح، والزيت، لمدة 9 دقائق نقوم بسلق الحمص ووضع 1 ملعقة من الكمون، وبصلة صحيحه 2 فص ثوم. نقوم بإحضار مقلاة وقلي البصل في الزيت الكثير ووضع على النار حتي يتخذ لون الذهبي ونقوم بإخراجه وتصفيته من الزيت ونقوم بقلي الشعرية في نفس الزيت حتي تأخذ اللون الذهبي وإخراجها وتصفيتها. نقوم بوضع الأرز والعدس على الشعرية وقليل من البصل المحمر ونغطيها بالماء المغلي، ووضعه على نار متوسطة ونقوم بتخفيف درجة الحرارة حتي يستوي. نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي وضربها نقوم بإحضار وعاء ووضع القليل من الزيت وبصلة متوسطةوتركها حتي تصفر ونقوم بوضع 2 فص ثوم مفروم، والسكر وتركها حتي تتسبك الصلصة. نقوم بوضع القليل من الكشري في الوعاء واضغطي عليها حتي تتماسك ونقوم بقلب الوعاء ووضعها في الطبق التقديم وتزينها بالبصل، والحمص، والصلصة. مكونات بامية مطبوخة: نصف كيلو بامية.

نصف كوب لحم.

1 كيلو طماطم معصورة.

3 فصوص ثوم.

1 حبة واحدة فلفل حار.

بصله مفرومة.

2 ملعقة سمن.

ملح، فلفل. طريقة التحضير: نقوم بإحضار مقلاة ووضع السمن على النار وقلي البصل حتي يغير لونه إلي الذهبي ووضع اللحم وقليه جيداً ونقوم بوضع الطماطم، والفلفل، والملح، وتركهم حتي يستوي. نقوم بوضع البامية في الوعاء وتقليبهم وتركهم على النار حتي يستوي على نار هادئة وتقليبهم من حين إلي آخر. نقوم بفرم الفلفل، والثوم، والملح، ووضع الباميه مستوية تماما وتقليب المكونات جيداً ورفعها من على النار ووضعها في أطباق التقديم. عمر شويل - جدة طريقه تحضير أكلات مصرية مشهورة البامية والكشري - ثقفني

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