نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل اللانشون فى البيت بعدة طرق وأطعمة مختلفة وصحية في المقال التالي

يعد اللانشون من أكثر أنواع الأطعمة التى يفضلها الأطفال فى السندوتشات، وهو يكون عبارة عن لحم مخلى من العظام ويمكن أن يكون لحم أبيض دجاج أو لحم أحمر من اللحم ويمزج ببعض التوابل والنكهات التى تعطى مذاق رائع للانشون، ومن الأفضل تحضير اللانشون بالمنزل فيكون أضمن من شراؤها، ولذلك سوف نقوم بذكر طريقة تحضير اللانشون بالمنزل بطريقة سهلة وبسيطة أفضل من شراؤها من الخارج. مكونات عمل لانشون سادة: 4 مكعب مرق لحم.

1 كوب دقيق.

6 حبات بيض.

بصل بودر.

1 كوب زيت.

5 قطع جبنة مثلثات.

نص ملعقة صغيرة حبهان ناعم.

ثوم بودرة.

بابريكا.

لون أحمر. طريقة التحضير: نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع فيه كل من الدقيق والجبنة والبيض ومكعبات المرق والزيت ونمزجهم جيداً مع بعض حتى يكون ناعم وليس به كتل. ثم نضيف كل من البابريكا والثوم والبصل البودر واللون الأحمر والحبهان ونمزجهم مع بعضهم مرة أخرى حتى يكون ناعم وسائل ونقوم بصبه فى كيس حرارى دائرى. نقوم بوضع الماء فى وعاء ونضعه على النار عندما يغلى ثم بعد أن يغلى الماء نقوم بوضع الكيس فى الماء ويترك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة حتى يتماسك اللانشون ويستوى وبعد ذلك نقوم بإخراجه وتقطيعه ويقدم وهو بارد. مكونات عمل اللانشون بيتي صحى بالزيتون: 2 حبة بيض.

قطع أفخاذ دجاج تكون مفرومة أو لحم مفروم.

2 ملعقة كبيرة دقيق.

ربع كوب زيت ذرة.

1 ملعقة كبيرة عسل أبيض.

3 ملعقة كبيرة جبنة مطبوخة.

1 ملعقة صغيرة بابريكا.

رشة كزبرة ناشفة.

ملح.

1 ملعقة كبيرة بصل بودر.

فلفل أبيض.

نص ملعقة صغيرة ثوم بودرة.

رشة حبهان ناعم.

زيتون أخضر به جزر.

زيتون أخضر به جزر. رشة جوز طيب. طريقة التحضير: نحضر وعاء الخلاط ونضيف فيه كل من اللحمة المفرومة أو الدجاج ونضع كل التوابل ونخفقهم جميعاً مع بعضهم ثم نقوم بوضع الجبن وزيت الذرة والعسل والبيض ونخفقهم مرة أخرى جيداً. نشغل الخلاط ونضع الدقيق بالتدريج على المكونات ونخفقهم مع بعض حتى يمتزجو مع بعضهم. ثم نقوم بصب الخليط على ورق زبدة ونقوم بوضع الزيتون به. نقوم بلف الخليط بورق الزبدة على شكل دائري ويغلق ورق الزبدة عليه جيداً من الجهتين ويغلق من الجهتين وبعد ذلك يغلق بورق الألمنيوم ويقفل أيضا من الجهتين. بعد ذلك نحضر صينية بايركس يكون صغير ونضع به اللانشون وثم نضع البايركس الصغير فى بايركس أكبر منه فى الحجم ويكون به قطعة من القماش ثم نقوم بتعبئة البايركس الكبير بماء مغلى. نقوم بوضع البايركس فى فرن يكون قد تم إشعاله مسبقاً على درجة حرارة 160° لمدة لا تقل 90° . نقوم بعد ذلك بإخراج اللانشون بعد تسويته ونتركه يبرد وبعد ذلك نقوم بازالة ورق الألمنيوم ويوضع فى علبة تكون نظيفة وتغلق جيداً ويوضع وبعد ذلك يقدم جاهزا للاكل. مكونات عمل اللانشون الحلبى: ربع ملعقة صغيرة بهار دقة.

150 جرام كعك ناعم أو توست محمص يكون ناعم.

100 جرام فستق حلبى.

1 كيلو جرام لحم غنم مخلى من العظم.

1 ملعقة صغيرة ثوم ناعم.

2 حبة بيض.

100 جرام لية غنم تقطع شرائح طويلة. مكونات السلق: ملح.

فلفل أسود حب.

ماء للسلق.

خضار عطرية، كراث، ثوم، بصل، جزر.

أعشاب عطرية، زعتر برى، ورق غار، بقدونس.

خل تفاح. تحضير مرتديلا حلبية: نقوم بإحضار وعاء ونضع فيه كل من ماء وملح وخضار العطرية، خل تفاح أعشاب عطرية ونضع الوعاء على النار وتقليلها حتى تغلى جيداً. نقوم بإحضار وعاء آخر ونضع فيه الكعك الناعم والبيض وبهار الدقة ولحم الغنم والثوم ونخلطهم جيداً حتى يكون قوامه متجانس. نحضر كيس نايلون ونضعه على سطح متساوى ونصب الخليط وفرد المزيج فى المنتصف ثم نضع الليه والفستق بداخل اللنشون ونلفه على شكل دائري مع لفه بورق النايلون ويسلق اللانشون. نقوم بتعلية النار على الوعاء حتى يغلى وثم نضع اللانشون ويترك لمدة لا تقل عن 45 دقيقة حتى يستوي. بعد أن يستوي نقوم بإخراجه ووضعه فى مصفاة ووضع عليه شئ ثقيل حتي يتصفى من الماء وإذا كان مازال ملفوف بورق النايلون فلا يحتاج لوضع ثقل عليه. يترك ليبرد جيداً ثم نقوم بتقطيعه إلى شرائح رقيقه ويقدم للاكل. مكونات عمل لفائف المرتديلا بالجبن: نص كوب أرز بسمتي ناضج.

8 شرائح مرتديلا أو تركى مدخن.

ربع كوب جبن كريمى لين.

ربع كوب سمسم محمص.

نص ثمرة متوسطة فلفل أحمر حلو يقطع شرائح طويلة رفيعة.

1 ثمرة خيار متوسطة تقطع عيدان رفيعة. طريقة التحضير: نقوم بإحضار طبق كبير وواسع ونضع فيه شريحة مرتديلا. نقوم بوضع ربع كميه جبن وتوزيعها على المرتديلا، وبعد ذلك نقوم بوضع ربع كوب أرز على الجبن. نضع عدة شرائح من الفلفل والخيار على الأرز، ونقوم بلف المرتديلا بالارز والخضار لتكون ملفوفة بشكل رول ومتماسكة. نقوم بتكملة بقية المرتديلا بباقى المكونات بنفس الشكل لتتكون لفافة متماسكة. نحضر سكين يكون حاد ونقوم بقسم كل لفافة إلى إثنين أو ثلاثة على حسب الحجم المطلوب. نضع السمسم فى طبق ونحضر اللفافات ونضعها على السمسم حتى تغطى الحواف. نقوم بوضع اللفائف بالمرتديلا بالجبن وبعد ذلك نقوم بتقديمها جاهزة. عمر شويل - جدة Title - ثقفني

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