صبغ وتغيير لون الشعر بطرق طبيعية وآمنة

الحصول علي اطلاله جديده وجذابه، هو ما تسعي إليه كل سيدة وبنت ويكون بتغير الشكل واستايل الشعر ولونه وتغير لون الشعر يكون بالعديد من الطرق منها استخدام الصبغات الكيميائية ولكنها تضر الشعر وتتسبب في جفافه وتقصفه وسقوطه، لذلك تبحث السيدات عن الطرق الطبيعية لتغير لون الشعر وتغذيته دون أن يفقدوا جمال شعرهم وفي هذا المقال سوف نقدم مجموعة من الطرق الطبيعية التي تعمل تغير لون الشعر وتغذيته ولا تسبب أي أضرار للشعر.

استخدام المواد الطبيعية لصبغ وتغيير لون الشعر

نستخدم عصير الشمندر للحصول علي لون احمر

كوب من عصير الشمندر. كوب من عصير الجزر. عدد 6 ملاعق كبيرة زيت جوز الهند.

نقوم بخلط عصير الشمندر مع عصير الجزر وزيت جوز الهند، ثم نضعهم علي الشعر كله وتغطيه بغطاء الاستحمام، ونتركه علي الشعر 3 ساعات ثم نغسل الشعر بالماء والشامبو.

استخدام الزعفران لصبغ الشعر باللون الكستنائي

عدد 7 ملاعق من الزعفران.

عدد 2 كوب من الماء.

نضع الزعفران في الماء ونتركهم علي النار، حتي يصل الخليط الي درجه الغليان ثم نتركه حتي يبرد، نضعه علي الشعر بالكامل ونعرض الشعر للشمس لمده ساعه حتي نحصل علي افضل النتائج ثم نغسله بالماء جيدا.

للحصول علي لون بني فاتح نستخدم ماسك الزنجبيل والقهوة

ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.

عدد 3 ملعقة كبيره من القهوة.

عدد 2 كيس من الشاي الأسود.

نضع جميع المكونات علي النار ونضيف إليهم نصف كوب من الماء، ونترك الخليط علي النار حتي يغلي، وبعد أن يبرد الماسك نضعه علي الشعر بالكامل ونتركه 3 ساعات وتغطيه بغطاء الاستحمام ثم نغسله بالماء فقط.

صبغ الشعر باللون الأشقر الجميل الطبيعي

لصبغ الشعر باللون الأشقر الطبيعي نحتاج الي المكونات التالية:

عدد 3 ملعقة كبيرة من البابونج.

ملعقة كبيرة من عشبة اللويزة.

صفار بيضه.

عدد 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

عدد 4 ملعقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من قشر الرمان.

عصير ليمونه.

كوبان من الماء.

طريقة تحضير الوصفة

نضع الماء وبه زهرة البابونج وعشرة اللويزة ونتركه علي النار حتي يصلوا لدرجة الغليان، في وعاء آخر نمزج البيض وزيت الزيتون وقشر الرمان المطحون ونخلطهم جيدا، ثم نضيف إليهم مغلي البابونج والكركم وتغطي الخليط ونتركه ساعه، ثم نضع عليه عصير الليمون ونضعه علي الشعر وتغطيه بغطاء الاستحمام، ونتركه علي الشعر 3ساعات ثم نغسله بالماء البارد والشامبو.