طريقة عمل البلوبيف بطريقة سهلة ومضمونة ولذيذة بطريقة المصانع وأحلى

طريقة عمل البلوبيف ، من ألذ وأشهى الأكلات التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنه من السندويشات التي يتناولونها الأطفال في المدارس، وعلى وجبة الفطور والعشاء أيضاً، حيث يعد وجبة خفيفة جداً، كما يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من محلات البقالة، نظراً لمذاقه اللذيذ والمميز، ولكن قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره في المنزل بطريقة صحية ومضمونة وسهلة وشهية حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيره في المنزل بكل سهولة وبألذ الوصفات، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل البلوبيف بكل سهولة وبألذ الوصفات.

مكونات طريقة عمل البلوبيف

تتكون طريقة عمل البلوبيف من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب من الماء.

حبة بصلة متوسطة الحجم أحمر أو أبيض مقطعة أرباع.

فص ثوم كبير.

2 ملعقة كبيرة من السمنة.

¼ ملعقة صغيرة من بهارات اللحمة.

¼ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

½ ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

4 قطع من الدوش (يشبه الدهن).

5 ورقات غار.

حبات هيل.

½ ملعقة صغيرة من اللون الغذائي.

ملعقة كبيرة ونصف من الجيلاتين نباتي أو حيواني + ٢ ملعقة كبيرة من الماء.

طريقة عمل البلوبيف

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل البلوبيف بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر الخلاط، ثم نضيف إليه الماء والبصل والثوم والفلفل الأسود وبهارات اللحمة والملح، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نحضر حلة ونضيف إليها الخليط المفروم واللحمة المفرومة والودش وورق الغار والهيل.

ثم نضع الحلة على نار هادئة ونغطيها جيدا ونتركها حتى تنضج.

بعد ذلك نرفع الحلة من على النار، ثم نخرج ورق الغار والهيل من الحلة.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه الجيلاتين والماء ثم نقلب جيدا.

ثم نحضر الكبة ونضيف إليها اللحمة المفرومة والسمنة الناضجة وخليط الجيلاتين واللون الغذائي، ثم نفرم جيدا.

بعد ذلك نحضر قوالب بلاستيك دائرية أو مربعة أو مستطيلة، أو قوالب زجاج، ثم ندهن القاع بالسمنة.

ثم نوزع فيها خليط اللحمة ونساويه.

ثم ندخل القوالب في الثلاجة ونتركها حتى تتماسك اللحمة.

بعد ذلك نخرج القوالب من الثلاجة.

ثم نخرج البلوبيف من القوالب، ونقطعه شرائح.

ثم نقدم البلوبيف في طبق التقديم مع العيش الفينو والزيتون المخلل التفاحي ومخلل الخيار والسلطة الخضراء.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل مخلل الخيار

المقادير

خيار صغير الحجم مغسول ومجفف جيداً.

ملحوظة: لكل برطمان سعة 1 لتر 2 فص ثوم كبير الحجم+ ثلث البرطمان خل طبيعي+ ماء مغلي+ ملعقة كبيرة ملح خشن+ ربع ملعقة كبيرة سكر.

طريقة التحضير

نغسل الخيار، ثم نجففه، ثم نزيل أطراف الخيار. ثم نحضر برطمان، ثم نضع فيه الثوم والخيار والملح والخل، ثم نغمر الخيار بالماء المغلي، ثم نغلق البرطمان ونقلب البرطمان مرتين لكي يذوب الملح. ثم نترك البرطمان في مكان مظلم لمدة 5 أيام. بعد ذلك يكون مخلل الخيار جاهز للأكل. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل السلطة الخضراء

المكونات

طماطم مفروم ناعم.

بقدونس مفروم ناعم.

خس مفروم ناعم.

كمون مطحون.

خيار مفروم ناعم.

القليل من الزيت النباتي.

ملح.

القليل من الخل.

طريقة التحضير