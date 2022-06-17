بياض وهم مع كريم بانثينول والكركم الجميع سوف ينفذها عند التجربة

يعتبر كريم بانثينول والكركم من أنواع الكريمات الجبارة في تفتيح البشرة وتنعيمها، حيث يعمل هذا الكريم على منع ظهور علامات تقدم السن المبكرة والهالات السوداء لأنه ينتج مادة الكولاجين، كما يستخدم بمفرده كملطف جيد بعد إزالة الشعر لكى يمنع ظهور البقع الحمراء ويعطي مفعول عميق يتعجب منه كثير من الفتيات عند خلطه بهذه المكونات الطبيعية، واليوم سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل كريم بانثينول والكركم وكيفية تحضيره واستخدامه بطريقة صحيحة وآمنة.

مكونات عمل كريم بانثينول والكركم

يتكون كريم بانثينول والكركم الفعال في التبييض وخاصة المناطق الحساسة من مكونات موجودة ف كل منزل وهي كما يلي:

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

خيارة متوسطة الحجم مهروسة.

ملعقة متوسطة من كريم بانثينول.

ملعقة من الكركم ( م متوسطة ).

طريقة تحضير واستخدام الكريم

تعد طريقة تحضير هذا الكريم المبيض من أفضل الطرق الطبيعية التي يتم تحضيرها في المنزل والطريقة هي كالتالي:

نحضر وعاء صغير ونضع به كريم البانثينول وعصير الليمون والخيارة المهروسة جيداً والكركم والنشا. نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها جيداً حتى يتكون لدينا خليط متجانس. نضع هذا الكريم على بشرة نظيفة لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً. بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر ثم الماء البارد لكي نغلق المسام المفتوحة.

الفوائد المهمة لكريم بانثينول الطبي الممتاز للبشرة

يغفل الكثير من الناس عن الفوائد الممتازة لكريم بانثينول المعجزة في التبييض والآن سوف نحدثكم عن بعض منها وهي كما يلي: