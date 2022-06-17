نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بياض وهم مع كريم بانثينول والكركم الجميع سوف ينفذها عند التجربة في المقال التالي
يعتبر كريم بانثينول والكركم من أنواع الكريمات الجبارة في تفتيح البشرة وتنعيمها، حيث يعمل هذا الكريم على منع ظهور علامات تقدم السن المبكرة والهالات السوداء لأنه ينتج مادة الكولاجين، كما يستخدم بمفرده كملطف جيد بعد إزالة الشعر لكى يمنع ظهور البقع الحمراء ويعطي مفعول عميق يتعجب منه كثير من الفتيات عند خلطه بهذه المكونات الطبيعية، واليوم سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل كريم بانثينول والكركم وكيفية تحضيره واستخدامه بطريقة صحيحة وآمنة.
مكونات عمل كريم بانثينول والكركم
يتكون كريم بانثينول والكركم الفعال في التبييض وخاصة المناطق الحساسة من مكونات موجودة ف كل منزل وهي كما يلي:
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- خيارة متوسطة الحجم مهروسة.
- ملعقة متوسطة من كريم بانثينول.
- ملعقة من الكركم ( م متوسطة ).
طريقة تحضير واستخدام الكريم
تعد طريقة تحضير هذا الكريم المبيض من أفضل الطرق الطبيعية التي يتم تحضيرها في المنزل والطريقة هي كالتالي:
- نحضر وعاء صغير ونضع به كريم البانثينول وعصير الليمون والخيارة المهروسة جيداً والكركم والنشا.
- نقوم بخلط جميع المكونات مع بعضها جيداً حتى يتكون لدينا خليط متجانس.
- نضع هذا الكريم على بشرة نظيفة لمدة نصف ساعة حتى يجف تماماً.
- بعد ذلك نقوم بغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر ثم الماء البارد لكي نغلق المسام المفتوحة.
الفوائد المهمة لكريم بانثينول الطبي الممتاز للبشرة
يغفل الكثير من الناس عن الفوائد الممتازة لكريم بانثينول المعجزة في التبييض والآن سوف نحدثكم عن بعض منها وهي كما يلي:
- يقضي تماماً على حكة الجلد ويمنع تهيج البشرة.
- يساعد في منع ظهور الحبوب لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل على القضاء على البكتيريا والفطريات المسببة في ظهور ذلك.
- يعد من الملطفات الجيدة التي تعمل على نعومة البشرة وإزالة الجلد الميت الموجود بها.
- يعمل كريم بانثينول على منع ظهور التجاعيد وعلامات تقدم السن لأنه المحفز الطبيعي لإنتاج مادة الكولاجين اللازمة للبشرة.
- يستخدم بعد ازالة الشعر لكى يمنع ظهور البقع الحمراء المزعجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بياض وهم مع كريم بانثينول والكركم الجميع سوف ينفذها عند التجربة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.