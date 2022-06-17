طريقة عمل كيكة الزبادي الهشه بمكونات بسيطة وسهله في التحضير

طريقة عمل كيكة الزبادي، من المعروف أن الكيكة واحدة من الحلوى المميزة التي لها مذاق خاص ولذيذ حيث يمكن تناولها في الصباح مع الشاي، و كيكة الزبادي هي أحد أنواع الكيكة الهشة والخفيفة على المعدة لذلك سوف نتعرف من خلال هذا المقال على طريقة عمل كيكة الزبادي.

طريقة عمل كيكة الزبادي

تعرف على كيكة الزبادي في المنزل ومكونات كيكة الزبادي سهلة وموجودة في كل بيت وطريقة تحضيرها في المنزل بسيطة ومن أهم مكوناتها الآتي:

المكونات:

3 بيضات.

كوب واحد سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 كوب زبادي.

كيس بيكنج بودر.

½ كوب زبدة على زيت.

رشة صغيرة ملح.

2 كوب دقيق.

خطوات تحضير كيكة الزبادي الهشه

نقوم بوضع البيض والفانيلا والسكر في الخلاط الكهربائي ونخفق جيدا حتى تصبح المكونات هشة وخفيفة. نضيف بعد ذلك الزبادي والزيت إلى هذا الخليط ونستمر في الخفق حتى تتجانس جميع المكونات جيدا. في وعاء كبير نقوم بوضع كمية الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح ونقلب بشكل جيد حتى تمتزج جميع المكونات. ثم نحضر بولة كبيرة نضع بداخلها الخليط الذي تم تحضيره من قبل، ونضيف إليه كمية الدقيق ونقلب جيدا ونستمر في التقليب حتى يمتزج الدقيق مع باقي المكونات تماما. ثم نقوم بصب الخليط كله في صينية مدهونة بالزيت أو السمنة ومغلفة برشة دقيق في القاع والجوانب حتى لا تلتصق الكيكة في الصينية بعد تمام التسوية. نقوم بوضع الصينية في الفرن لمدة لا تقل عن 30 دقيقة من الأسفل، ثم ترفع بعد ذلك إلى الأعلى لمدة 10 دقائق تقريبا ثم نقوم بإخراج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماما. نقوم بعد ذلك بتقطيعها وتقديمها مع كوب شاي ساخن بالهنا والشفا.

كيكة الزبادي بجوز الهند

كيكة الزبادي بجوز الهند من أشهى أنواع الكيك ولها مذاق لذيذ ومكوناتها بسيطة.

المكونات:

كوب زبادي.

3 بيضات.

¾ كوب زيت.

كوب لبن.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

3 كيس فانيليا.

2 كوب دقيق.

4 ملاعق كبيرة جوز هند.

ملعقة صغيرة خل.

4 ملاعق كبيرة مربى.

طريقة التحضير الكيكة بالخطوات