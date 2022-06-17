نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل بروتين طبيعي للشعر بالمنزل بخطوات سهلة وسريعة في المقال التالي

عمل بروتين طبيعي للشعر في المنزل، إن أغلب النساء والرجال يبحثون عن طرق لفرد الشعر في المنزل، حيث أن أغلبية أصحاب الشعر لمجعد يخافون من استخدام المركبات التي تحتوي علي مكونات كيميائية، لذلك نسعى لتقديم أفضل واسرع طرق تحضير مكون البروتين لفرد الشعر طبيعيا في المنزل، فيجب علي جميع متابعي موقع ثقفني الدخول للتعرف علي أفضل مكونات طبيعية لاستخدام ماسك البروتين للشعر بالمنزل. ما فوائد استخدام البروتينات للشعر؟ إن البروتين يعمل علي تنظيف خلايا فروة الرأس جيدا من الجلد الميت.

تقوية بصيلات الشعر من خلال امتصاص مادة البروتينات.

تغذية خلايا الشعر وتنعيمها، فإن البروتين يرطب بصيلات الشعر بعمق.

امتصاص جذور الشعر للبروتين تعمل علي تكثيف الشعر وزيادته.

كما أن الروتين الطبيعي يفيد بصيلات الشعر أكثر من الصناعي وذلك لاحتواءه علي مكونات كيميائية.

لذلك نقدم نصيحة لجميع النساء والرجال علي ضرورة استخدام ماسكات البروتين الطبيعي لفرد وتنعيم الشعر. طرق عمل بروتين طبيعي للشعر أول طريقة استخدام ماسك البيض مع عسل النحل تكون كالتالي: بيضة كاملة ومعها عدد 2 ملعقة من عسل النحل، نقوم بخلط البيض جيدا ثم وضع كمية العسل ونستمر في التقليب حتي يمتزج جيدا، نقوم بوضعه علي الشعر ونتركه لمدة نصف ساعة ثم يغسل بماء فاتر. الطريقة الثانية استخدام المايونيز والعسل تكون كالأتي: نحضر إناء نضعه فيه بياض البيضة ومعه من المايونيز ملعقتين، ثم نقلبهم جيدا ونضيف كمية ملعقتين من أي زيت شعر مفيد ومغذي ومعه كمية صغيرة من زيت الجوجوبا، نقلب جميع المكونات ثم نضعها علي الشعر مع تغطيتها بكيس بلاستيك، ثم نستخدم بونيه حراري للشعر لمدة نصف ساعة، ثم نغسل الشعر جيدا بالماء. استخدام بذور الكتان وهي كالتالي: نضع كمية من بذر الكتان مقدارها ربع كوب في ماء لمدة ليلة كاملة، ثم نقوم بغلي تلك البور في عدد اثنان كوب من الماء في درجة حرارة عالية، وعندما نجد أن الماء اصبح سائل هلامي نقوم بغلق النار، ثم نصفيه في وعاء ونتركه حتي يبرد ثم نضيف إليه كمية من أي زيت عطري، ونقوم بوضعه علي الشعر ويترك بدون غسيل كالجل المستخدم للشعر. عمر شويل - جدة عمل بروتين طبيعي للشعر بالمنزل بخطوات سهلة وسريعة - ثقفني

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