طريقة عمل الرقاق الناشف في المنزل أهم أطباق عيد الأضحى المبارك وسر نكهته المميزة

طريقة عمل الرقاق الناشف ، أيامًا قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك وهناك الكثير من المظاهر التي ترتبط بتلك المناسبة العظيمة والتي تهتم بها الأسر المصرية خصيصًا، حيث يبحثون بجانب كافة الشعائر الدينية المتنوعة إلى عمل العديد من الأكلات التي لا تخلو منها أي سفرة في المنزل، ومن بينها الرقاق الناشف، الذي يتم تحضيره كصواني باللحم الضأن التي يشتهر بها عيد الأضحى، ويعتبر عيد الأضحى المبارك هو ثاني الأعياد الدينية للمسلمين والتي يهتمون بالمباركة به حيث أنه يسبقه ركن هام من أركان الإسلام وهو ركن الحج الأعظم، وفيه أيضًا تزداد الزيارات العائلية وصلة الرحم بين الجميع.

طريقة عمل الرقاق الناشف

يعد الرقاق الناشف وصواني الرقاق بالحليب أو اللحم المفروم من أهم مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث تسعى كافة الأسر المصرية على تقديمها على سفرة الغذاء في عيد الأضحى سواء كان للأهل أو الأصدقاء وأيضًا في العزومات المتنوعة.

ويمكن تحضير الرقاق الناشف عن طريق تحضير المكونات التالية :

كيلو من الرقاق الناشف.

نصف كيلو من اللحم المفروم.

بصلة مفرومة ناعم.

واحد فلفل أخضر مفروم.

2 معلقة سمنة أو زبدة.

شوربة أو مرقة حسب الرغبة.

معلقة من القرفة الناعمة.

معلقة من الزنجبيل البودرة.

2 معلقة من الملح أو حسب الرغبة.

معلقة من الفلفل الأسود.

خطوات تحضير صينية الرقاق