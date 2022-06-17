اسرع طريقة لتنظيف باب الفرن من الخارج والداخل

يعد تنظيف باب االفرن من الداخل والخارج من اهم المهام الصعبة والمشاكل التي تقابل ربه المنزل بسبب الدهون على الجدران في الفرن والميكرويف وجهاز سحب الهواء وفرن الطهي دهون متراكمه قد تكون سببا لتجميع البكتيريا والجراثيم فضلا عن ذلك لونها الذي يعطي مطبخك مظهر من الفوضى وعدم النظافة وعدم الارتياح إليه أثناء الطهي ومن ابرز الدهون التي تراها ربه المنزل والتي تكون عالقه على باب الفرن من الداخل التي تعطي الفرن مظهرا مسفرا وباهتا.

أسباب فشل البعض في إزالة الدهون من على باب الفرن

الدهون تكون متراكمة على الجدران في الفرن والتي تتعرض للحراره بشكل مستمر مما يؤدي لتصلبها وتيبسها وتفضل هذه الدهون متراكمه بخلاف الدهون العالقة على الأطباق والصواني التي يتم تنظيفها قبل تعريضها للحراره لا تقدر المنظفات العادية على تلين هذه الدهون لقساوتها مما يطر البعض لبذل جهد ووقت في خدش وإزالة الدهون وفي بعض الأحيان نقوم بخدش الفرن الخاص بنا.

اسرع طريقة لتنظيف من الداخل والخارج

المكونات:

ربع كوب الخل.

2 كوب من الماء الساخن.

3 ملاعق صغيره صودا الخبز.

كوب من الصابون السائل المنزل.

طريقة تنظيف باب الفرن

في زجاجة مناسبة (بخاخ الزجاج) تجمع السوائل من الخل والماء الساخن والصابون ثم ترج الزجاجة جيدا حتى تتفاعل المكونات مع بعضها. أولا نسخين الفرن وعندما تسخن نطفائها. ثم نرش الخليط على سطح الفرن من الداخل ونترك الباب بشكل مفتوح كي نحافظ على السائل عليه. نرش صودا الخبز فوق باب الفرن على السائل مباشره ونترك الباب مفتوحا بعد ليلة كاملة. وفى الصباح الباكر سوف تلاحظين أن الدهون القاسية أصبحت طرية ولينة وعند أذن نغسل الباب بالماء الساخن والصابون وليفة السلك الاستانلس خشنة.

خلطة لتنظيف باب الفرن باستخدام النشا

يمكن للنشا أن يكون بديلا فعالا لتنظيف زجاج الفرن بدلا من المنظفات الكيميائية. قومي بملئ عبوة رذاذ بالماء الدافئ وأضيفي إليه ربع كوب من نشا الذرة. اخلطي المزيج داخل العبوة جيدا ورش الخليط على الزجاج لتنظيفه. رشي الخليط على قطعة من القماش لتنظيف الزجاج من الداخل. لتجفيف الزجاج من الخارج نستخدم قطعه من القماش الجاف لمسح الزجاج بعد اقل من سبع دقائق. لا تتركي المزيج فترة طويلة على الزجاج حيث انه يمكن أن تجف اكثر من اللزوم على الزجاج.

ملحوظة..

إذا لاحظت بعض الدهون لا زال متواجده على الباب فهذا يعني أن المحلول لم يصل إليها بسبب كونها سميكة جدا ومتراكمة من فترة طويله لذلك قومي بتكرار الخليط عليها مباشرة وامسحيها فورا وستزول بسهولة.