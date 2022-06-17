طريقة تحضير كفتة التونة بالبطاطس ألذ وجبة اقتصادية صحية تصلح للغداء والعشاء، نشارك معكم اليوم وجبة سهلة وسريعة جداً في التحضير يمكنك تناولها لسد جوع العشاء أو الغداء. مقادير تلك الوصفة بسيطة جداً وهي عبارة عن علبة تونة، 3 بيضات + 3 ملاعق كبيرة نشا، 5 حبات بطاطس متوسطة الحجم، بصل أخضر + بصل عادي، كزبرة خضراء + ملعقة كبيرة كزبرة جافة، ملح وفلفل أسود، ملعقة صغيرة كمون، ملعقة متوسطة ثوم بودر، إلى جانب إضافات اختيارية عبارة عن رشة كركم ونصف ملعقة صغيرة شطة.

طريقة تحضير كفتة التونة بالبطاطس

نقوم بسلق البطاطس بقشرتها وبعد ذلك نقوم بتقشيرها ثم نهرسها بأداة الهرس أو الشوكة، ومن ناحية أخرى نأخذ التونة ونصفيها تماماً من الماء في مصفاة، ثم نأخذ بصل أخضر ونقطعه قطع صغيرة ثم نأخذ نصف حزمة كزبرة خضراء ونقطع الأوراق فقط تقطيع ناعم بدون الأعواد، ونأخذ بصلة صغيرة ونبشرها أو نقطعها تقطيع ناعم وبعد ذلك نضف التونة على البطاطس المهروسة، مع إضافة البصل الأخضر والكزبرة الخضراء ثم نضف البصل بعد تصفيته من الماء تماماً، وأيضاً نضف الملح حسب الذوق والفلفل الأسود ثم نضف الكزبرة والكمون ويمكنك إضافة القليل من الشطة والكركم، ثم نضف الثوم البودر و الصفار فقط من البيض ثم نقوم بخلط المكونات بشكل جيد مع إضافة النشا، وبعد ذلك نقوم بعجن المكونات يدوياً حتى نحصل على عجينة متماسكة يسهل تشكيلها.

ألذ وجبة صحية للغداء والعشاء

نحضر قالب تشكيل دائري لاستخدامه في التشكيل حتى نصنع الكفتة متساوية في الحجم، ثم نقوم بالتشكيل حيث يتم وضع مقدار من الخليط في القالب لنشكله ثم نضعه في وعاء وهكذا حتى ننتهي من كمية الكفتة، وبعد ذلك ندخلها في الثلاجة لمدة ساعة ويمكنك وضعها في الفريزر بضع دقائق، ثم نضع بياض البيض في وعاء ونخفقه قليلاً ثم نأخذ كل قطعة من الكفتة ونضعها في البياض ونصفيها جيداً منه، ثم نضعها في زيت ساخن جداً ولكن على نار متوسطة ونتركها حتى تأخذ لون ذهبي خفيف، ثم نقلبها على الجهة الأخرى ونتركها حتى تأخذ لون ذهبي وهكذا في كل قطع الكفتة، ثم نخرجهم على ورق مناديل وبعد ذلك نضعها في وعاء التقديم وتصبح جاهزة للتقديم بطعم في منتهى اللذاذة.