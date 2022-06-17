طريقة عمل الفسيخ بالليمون والطحينة بمذاق لذيذ ومميز للغاية

الفسيخ بالليمون والطحينة ، من أنواع السلطات المفضلة والمحببة لدى الكثيرين، كما أن مذاقها مميز ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الفسيخ بالليمون والطحينة.

مكونات الفسيخ بالليمون والطحينة

تتكون هذه السلطة اللذيذة من مكونات بسيطة وهي كالتالي:

نصف كوب من الطحينة.

ثمرتين من الليمون.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة من الخل.

حبة طماطم مقطعة مكعبات.

نصف كيلو من الفسيخ المخلي.

حبة فلفل رومي مقطعة مكعبات.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة حسب الرغبة.

طريقة تحضير الفسيخ بالليمون والطحينة

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الفسيخ بالليمون والطحينة وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بتنظيف الفسيخ جيدا ثم نقوم بتقطيعه لقطع صغيرة.

ثم نقوم بعد ذلك بإحضار طبق ونخلط فيه الفسيخ مع الطماطم والفلفل.

ثم نضيف إليهم الليمون والطحينة وبقية المكونات ونخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض.

وتكون سلطة الفسيخ بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

ويمكن أن نقوم بإضافة القليل من الكرات أو البصل غي سلطة الفسيخ حسب الرغبة وبالهناء والشفاء.

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المكونات

نصف كيلو من الطماطم.

حبة فلفل رومي.

خمس فصوص ثوم.

حبة فلفل حار.

ربع كوب خل.

ربع كوب من عصير الليمون.

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة كزبرة يابسة.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود حسب الرغبة.

طريقة التحضير

نقوم بفرم الطماطم في الكبة ويجب أن يكون في الكبة وليس الخلاط حتي لا يصبح القوام ناعما.

ثم نقوم بفرم كلا من الفلفل الرومي والفلفل الحار والثوم في الكبة مع البهارات والخل وعصير الليمون.

بعد ذلك نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض.

ثم نقوم بإضافة الكزبرة الخضراء المقطعة للخليط وتكون السلطة بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

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المكونات

نصف كوب فلفل الهلابينو المخلل والمفروم.

علبة زبادي.

ملعقتين صغيرتين من الهوت صوص.

ملعقة كبيرة كاتشب.

رشة من الشطة.

عصير نصف ثمرة ليمون.

ملعقة كبيرة مايونيز.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

رشة من البابريكا

طريقة التحضير