تحضير حلى الحليب البارد بطريقة بسيطة ومكونات إقتصادية جداً، نقدم لكم اليوم وصفة حلى الحليب الإقتصادية بمكونات جميعها متوفر في كل منزل، حلى الحليب عبارة عن طبقة كريمية لذيذة تشبه البودينج مع صوص إقتصادي جداً يضيف طعماً في منتهى الروعة، وهي من الحلى سريعة التحضير ولا تحتاج إلى فرن أو خبرة بالمطبخ لتجهيزها. بدون بذل الكثير من الجهد والوقت وبطعم مميز جداً حضري حلى الحليب البارد بأبسط المكونات.

تحضير حلى الحليب البارد بطريقة بسيطة

المقادير اللازمة لعمل الوصفة:

لتر حليب ساخن.

كوب دقيق بمقدار 140 جرام.

نصف كوب زبدة بمقدار 113 جرام.

ملعقة كبيرة فانيليا.

نصف كوب سكر بمقدار 100 جرام.

المقادير اللازمة لتحضير الصوص:

كوب سكر بمقدار 200 جرام.

2 كوب إلا ربع ماء بمقدار 400 مل.

2 ملعقة نشا.

نبدأ بتجهيز الطبقة الكريمية بإضافة الزبدة في مقلاة على نار متوسطة حتى تذوب الزبدة، وبعد ذلك نضف الدقيق ونقوم بالمزج بشكل جيد لمدة 3 دقائق تقريباً أو أكثر قليلاً، ثم نقوم بإضافة الحليب الساخن بالتدريج مع التقليب المستمر حتى لا تتكون تكتلات، نقلب حتى نحصل على قوام كريمي متجانس ثم نضف الفانيليا والسكر ونقلب مجدداً حتى يذوب السكر، وبعد ذلك نسكب هذا الخليط في قالب بايركس أو أي قالب مناسب مقاس 15 سم أو يمكنك وضعه في قوالب صغيرة الحجم أو كاسات، ونوزعه بشكل متساوي ثم نتركه يبرد ويتماسك لمدة ساعة بدرجة حرارة الغرفة.

حلى الحليب بدون فرن

نقوم بتجهيز صوص الكراميل بإضافة النشا إلى الماء ثم نمزج جيداً حتى يذوب النشا، ومن ناحية أخرى نضف السكر في قدر معدني على نار متوسطة، ونتركه حتى يبدأ يتكرمل ثم نقوم بالتقليب جيداً حتى يأخذ لون ذهبي فاتح، وبعد ذلك نضف خليط النشا بالتدريج مع التقليب حتى يتجانس ويذوب السكر تماماً، ثم نتركه يغلي لمدة ربع ساعة تقريباً حتى يثقل قوامه وبعد ذلك نضعه على سطح الكريمة ونوزعه بشكل متساوي، ثم ندخل القالب الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك الحلى بشكل جيد، وبعد ذلك نقطعه ويصبح جاهز للتقديم مباشرة مع طعم لا يقاوم.