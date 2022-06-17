تحضير توست الشوفان بالعسل اللذيذ بطريقة ناجحة ومكونات بسيطة، نقدم لكم اليوم وصفة توست صحي ولذيذ تستطيعين تحضيره بطريقة في منتهى السهولة وهو توست الشوفان بالعسل، يتميز بقوام هش من الداخل ومقرمش من الخارج مع طعم سوف يعجب جميع أفراد عائلتك، نقدمه لكم اليوم بخطوات بسيطة تناسب المبتدئات مع بعض الملاحظات التي تجعل طعمه يصير أحلى من توست المخابز.

طريقة تحضير توست الشوفان بالعسل

المقادير اللازمة لتحضير التوست:

2 كوب ونصف من دقيق الخبز أو دقيق يحتوي على نسبة 12% بروتين على الأقل بمقدار 380 جرام.

كوب من الشوفان السريع أو الفوري بمقدار 100 جرام.

ربع كوب من العسل الأبيض بمقدار 60 جرام.

2 ملعقة زبدة بمقدار 30 جرام.

2 بيضة كبيرة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من السكر البني.

2 ملعقة ونصف صغيرة خميرة بمقدار 25 جرام.

كوب وربع ماء بمقدار 240 مل.

ملعقة ونصف صغيرة ملح.

نأخذ البيض ونخفقه قليلاً بالمضرب اليدوي ثم نأخذ مقدار ملعقتين كبيرتين منه ونضعه في وعاء جانبي لدهن سطح التوست لاحقاً، بعد ذلك نضع الماء في قدر على النار حتى يغلي ثم نطفئ النار و نضف إليه الشوفان السكر والملح مع إضافة الزبدة والعسل، بعد ذلك نخلط المكونات مع بعضها جيداً لمدة 10 دقائق كاملة وبعد أن يدفئ الخليط نضعه في وعاء العجان، ثم نضف إليه البيض الدقيق والخميرة ثم نعجن لمدة 10 دقائق كاملة، حتى نحصل على عجين متجانس يلتصق في اليد قليلاً وبعد ذلك نأخذ العجين ونضعه على سطح مرشوش قليلاً بالدقيق، ثم نعجن العجين يدوياً لمدة دقيقة ثم نكوره ونضعه في وعاء مدهون بالزيت ثم نغطيه ونتركه لمدة ساعة أو حتى يتضاعف حجمه.

توست الشوفان بطريقة ناجحة

بعد ذلك نأخذ العجين ونضعط عليه برفق قليلاً ونشكله بشكل قالب التوست، ثم نضعه في القالب ويكون مدهون بزبدة وزيت أو زيت فقط ثم نضغط عليه قليلاً حتى يتساوى في القالب، ثم نغطيه ونتركه لمدة 45 دقيقة وبعد ذلك ندهن سطح العجين بالبيض الذي تركانه جانباً ثم نرش على السطح رشة من الشوفان، وبعد ذلك ندخل القالب فرن ساخن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك نخرج التوست من القالب ونضعه في الفرن بدون قالب لمدة 4 دقائق فقط حتى يصبح مقرمش من الخارج، وبعد ذلك نقطعه شرائح رفيعة ويصبح جاهز بطعم لذيذ جداً.