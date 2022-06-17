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طريقة عمل عجينة البيتزا الايطالية في البيت، من أكثر الوصفات التي يطلبها الأولاد والشباب من الخارج دائماً هي البيتزا وأصبحت هي الوجبة السريعة المفضلة لدي الجميع وهذا لأنها تعد من الوجبات الخفيفة الاقتصادية ويمكنك حشوها حشوات كثيرة جدًا، ولكن يفضل الأبناء دائما تناولها من الخارج وهذا لأن المطاعم تقوم بتحضيرها بالطريقة الأصلية، ولذلك سنقدم لكم الطريقة الأصلية حيث يرجع أصل البيتزا إلي دولة إيطاليا، ستحضرين عجينة البيتزا الهشة والخفيفة مثل المطاعم. مكونات عجينة البيتزا 3 أكواب من الدقيق.

معلقة من الخميرة الفورية

ربع كوب زيت زيتون أو زيت نباتي.

ملعقتين من السكر.

معلقة صغيرة ملح.

ماء دافئ للعجن.

معلقة صغيرة من الزعتر. طريقة تحضير البيتزا الإيطالية في البيت في البداية نأتي بوعاء ونقوم بوضع كوب من الماء الدافئ وملعقتين من السكر والخميرة ونقلبهم مع بعضهم حتى يذوب السكر.

نترك خليط الخميرة يتفاعل لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نأتي بوعاء كبير ونقوم بنخل الدقيق ونضعه في الوعاء ونضيف عليه الملح والزيت والزعتر ونقلبهم مع الدقيق حتى يصبح مثل حبات الرمل المبلل.

نقوم بإضافة خليط الخميرة على الدقيق ونبدأ بالعجن يمكننا إضافة القليل من الماء الدافئ إذا احتاجت العجينة.

نقوم بعجن عجينة البيتزا الإيطالية لمدة لا تقل عن 5 دقائق حتى تحصلي على عجينة ناعمة وطرية.

نقوم بلم العجينة كرة ونضعها في وعاء مدهون بالزيت ونغطيها ونتركها في مكان دافئ حتى تتضاعف حجمها وتختمر.

بعد ذلك نأتي بصينية الفرن ونقوم بتوزيع القليل من الزيت بداخلها ثم نقوم بتقسيم العجينة ونفردها في الصينية حتى تحصلي على سمك 1 سم. نقوم بعمل فتحات في العجينة بالشوكة.

نوزع صلصة البيتزا على العجين ونراعي ألا نضع كمية كبيرة.

ثم نضيف الخضروات شرائح الفلفل والبصل والطماطم والزيتون ويضاف الجبن المبشور

يمكنك إضافة حشوة أخرى ضعي الصلصة ثم الحشوة المفضلة ثم الفلفل والبصل والزيتون والجبن المبشور.

بعد ذلك توضع في الفرن علي 200 درجة لمدة 15 دقيقة او حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي من الاسفل.

ثم توضع تحت الشواية دقائق معدودة لتأخذ لون ثم نخرجها من الفرن ونقطعها مثلثات و تقدم بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل البيتزا الإيطالية فى البيت زى المحلات بعجينة قطنية و حشوات مختلفة - ثقفني

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