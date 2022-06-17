في 5 ايام.. اسرع طريقه لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش بطريقه طبيعيه فعاله ومجربه

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في 5 ايام.. اسرع طريقه لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش إليكم طريقة وخطوات تكثيف الحواجب و تطويل الرموش، فالحواجب والرموش إذا كانت كثيفة ومنسقة تزيد من أناقة الوجه وتبرز جماله وجمال العينين، وبسبب الانفتاح الكبير ومواضيع السوشيال ميديا والفتيات أصبحت تظهر عبر الإنترنت وتنقل تجاربها مع بعض الوصفات فأصبح من السهل تجربة كل الوصفات ومعالجة مشاكل البشرة بسهولة في المنزل وكذلك تكثيف الحواجب بخلطات طبيعية وسنقوم بتقديم بعض هذه الوصفات في السطور التالية من مقالنا اليوم. طريقة تكثيف الحواجب و تطويل الرموش في المنزل وصفة بذور الحلبة لتكثيف وتطويل الرموش والحواجب مكونات الوصفة:- عدة حبات من الحلبة.

ماء ورد. طريقة التحضير بالخطوات:- انقعي بذور الحبة في قدر به كمية وفيرة من الماء ليلة كاملة حتى تصبح طرية ولينة.

بعد ذلك قومي بوضعها داخل الخلاط الكهربائي حتى يتم طحنها جيدًا وتصبح عبارة عن عجينة لينة وطريّة.

اغسلي بشرتك وحواجبك ورموشك جيدًا ثم ابدئي في فرد العجينة على حاجبيك ورموشك واتركيها لمدة لا تقل عن ساعة.

بعد أن تجف قومي بشطفها جيدًا حتى يتم تنظيف المنطقة من الخليط تمامًا وكرري هذه الوصفة مرتين من كل أسبوع.

ماء الورد يستخدم للتخلص من رائحة الحلبة الكريهة ويجب ترطيب المنطقة ووجهك بعد هذه الوصفة. وصفة زيت الخروع لتكثيف الحواجب مكونات الوصفة:- عدة قطرات من بياض البيض.

زيت خروع.

كريم الجلسرين الطبي.

فرشاة وضع الماسكار. خطوات وطريقة تحضير الوصفة:- قومي بإضافة كل المكونات مع بعضها في علبة أو وعاء بلاستيكي صغير وقلبيهم جيدًا.

بعد ذلك قومي بغمس فرشاة الماسكارا داخل الخليط وابدئي بتمريرها على حاجبيك ورموشك.

اتركيها على المنطقة لمدة أربع ساعات تقريبًا ثم قومي بشطفها وتنظيفها حتى لا تترسب على شعر الحاجب أو الرموش.

كرري الطريقة مرتين من كل أسبوع لمدة شهر وستجدي نتائج ممتازة. وصفة جل الألوفيرا لتطويل الرموش مكونات الوصفة:- ملعقة من جل الصبار (الألوفيرا).

ملعقتان كبيرتان من زيت الجوجوبا.

نبات البابونج. خطوات التحضير:- أضيفي كل المكونات مع بعضها في علبة مناسبة وأغلقيها واتركيها لعدة دقائق.

بنفس الطرق السابقة قومي بتطبيق الخليط على حاجبيك ورموشك وكرريها مرتين أسبوعيًا. عمر شويل - جدة في 5 ايام.. اسرع طريقه لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش بطريقه طبيعيه فعاله ومجربه - ثقفني

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