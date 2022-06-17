اصنعي كريم النشا والليمون وابهري من حولك بجمالك يزيل التجاعيد ويفتح البشرة في دقائق

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كريم النشا والليمون ، من أروع الكريمات الطبيعية التي ينصح باستخدامها الكثير من الأطباء فهو رائع في تفتيح البشرة وتوريدها وإزالة التجاعيد والخطوط البيضاء نهائياً، كما يعمل على تدفق الدم للبشرة مما يزيدها نضارة وحيوية ونعومة غير عادية، ويزيل البقع الداكنة والتصبغات الجلدية الناتجة عن آثار الحبوب والبثور السوداء نهائياً، كما يمكن استخدامه لإزالة رائحة العرق وتفتيح الإبط بشكل رائع، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم النشا والليمون السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد من الوجه بشكل مبهر يجعل الناس يتحدثون عن جمال ونعومة بشرتك.
مكونات عمل كريم النشا والليمون العجيب
يتكون الكريم من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- فنجان من عصير الليمون.
- ثلاث ملاعق من ماء الورد.
- فنجان صغير من الماء.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة من زيت اللوز المر.
- ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والليمون العجيب للقضاء علي التجاعيد وتبييض البشرة بشكل رائع بخطوات سهلة بالمنزل وهى كما يلي:-
- نحضر وعاء ونضع به ماء الورد، والماء العادي، وعصير الليمون ونقلبهم مع بعض جيداً.
- ثم نضيف النشا ونقلب باستمرار حتى يذوب النشا تماماً ويصبح مثل الحليب.
- نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة ونقلب برفق حتى يصبح لدينا خليط ثقيل القوام.
- ثم نقوم برفع الوعاء من على النار ونتركه جانباً حتى يصبح دافئ.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الزيوت الطبيعية للخليط ونقلب برفق حتى تمتزج المكونات وتصبح مثل الكريم تماماً.
- نقوم بوضع الكريم في علبة متوسطة الحجم، ثم نقوم باستخدام الكريم كل يوم على البشرة قبل النوم مباشرة ويتم غسله في الصباح الباكر.
- المداومة على استخدام الكريم يجعل البشرة أكثر نعومة ونضارة وحيوية.
فوائد كريم النشا والليمون للبشرة
يحتوي الكريم على فوائد رهيبة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-
- يتميز الكريم بالزيوت الطبيعية التي تمنح البشرة النعومة والترطيب وتحميها من الجفاف.
- كما يعمل على تبييض البشرة وإزالة التصبغات الجلدية والبقع الداكنة نهائياً.
- يزيد من جمال وجاذبية البشرة ويجعلها تبدو أصغر سناً.
- يساهم في إزالة التجاعيد والخطوط الرفيعة نهائياً من البشرة ويجدد الخلايا الميتة.
- يتغلغل داخل المسام الواسعة بشكل رائع مما يساعد على إخراج الدهون المتراكمة داخلها.
- كما يمنح البشرة مظهر جمالي رائع ويجدد الخلايا الميتة ويزيل علامات تقدم السن.
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