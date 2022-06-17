نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارخص من الليزر.. كريم الفازلين لإزالة شعر الوجه والجسم كله وتبيض فوري للأماكن الغامقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة التخلص من شعر الجسم بالكامل أمر يحتاج إلى مجهود كبير من الفتيات وكذلك مبالغ مالية كبيرة، حيث أنه ليتم التخلص من الشعر بشكل نهائى لابد من إزالة الشعر بأجهزة الليزر، وهذا الأمر مكلف جداً ويحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة، وكثير من الفتيات لا يقدرن على تكلفة أجهزة الليزر، ولكن يبحثن عن وصفات أخري تساعد على إزالة الشعر ولكن تكون غير مكلفة، ويمكن استخدام الفازلين في إزالة شعر الجسم بتكلفة بسيطة وبشكل مضمون، كما أن الفازلين من المستحضرات الطبيعية التي تساعد على ترطيب بشرة الجسم وتنعيمها، لذلك سوف نوضح لكم طرق إزالة الشعر بالفازلين.

مكونات تحضير كريم الفازلين لإزالة شعر الوجه والجسم

تعاني بعض الفتيات من زيادة شعر الجسم، نتيجة إصابتها بتغيير في الهرمونات الجسدية، التى تسبب نمو الشعر بشكل كثيف في الجسم، ويسبب هذا الشعر آلام شديدة للفتيات عند ازالته بالأدوات التقليدية، كما يسبب إصابة البشرة بالتهابات شديدة، لذلك يفضلن استخدام الفازلين في إزالة الشعر، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.

4 ملاعق من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من بودرة الكركم.

1 ملعقة من الفازلين.

ملعقة من طحين الحمص كبيرة.

طريقة تحضير كريم الفازلين لإزالة شعر الوجه والجسم

لا تحتاج وصفة الفازلين لإزالة الشعر وقت حتى يتم التخلص من شعر الجسم، فهي بسيطة وغير مؤلمة، كما يزيد الفازلين من نعومة البشرة، ويساعد الحليب على ترطيب البشرة وتهدئة الالتهابات، ويمكن تطبيق وصفة الفازلين لإزالة شعر الجسم كم خلال إتباع الخطوات التالية.

الخطوة الأولى نضع الحليب وبودرة الكركم والفازلين وطحين الحمص في وعاء ونقلب المكونات.

نفرد الخليط على الجسم ونتركه حتى يجف على البشرة.

بعدها نبدأ في شد الخليط عكس اتجاه نمو الشعر.

يتم غسل البشرة وتجفيفها بفوطة نظيفة.

نكرر خليط الفازلين حتى يتم التخلص من شعر الجسم بالكامل.

فوائد الفازلين للبشرة

يساعد الفازلين على تقليل نمو شعر الجسم.

يسهل عملية إزالة شعر الجسم الزائد.

يرطب البشرة ويزيد من نعومتها.

يجعل البشرة نضرة وناعمة الملمس.

يقضى على أي تجاعيد في البشرة.

يزيل أثار حب الشباب و غمقان البشرة.

من المعروف أن من أكثر ما يواجة الفتيات مشكلة إزالة الشعر الزائد حيث أن عند إزالة الشعر يجد الكثير من الالم كما أن الطرق التقليدية اصبحت تسبب الكثير من الألم لذا فإن أغلب الفتيات تبحث عن طرق لإزالة الشعر من الجذور بدون اي ألم لذا قدمنا لكم وصفة الفازلين لإزالة الشعر فإن الفازلين له دور فعال في إزالة الشعر الزائد