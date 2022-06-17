بملعقتان من النشا اعملي مهلبية الخوخ بطعم رائع ومسكر وبأقل تكلفة في البيت

تعتبر مهلبية الخوخ من الحلويات الشهية التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين وخاصتا في فصل الصيف حيث يتم إنتاج الخوخ بكثرة في هذا الفصل، ويعرف عن الخوخ بفوائده الكثيرة للجسم حيث يمده بكثير من العناصر الغذائية المفيدة ويعطيه الكثير من الطاقة والحيوية، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع الأمهات تحضيرها بسهولة دون تعب أو مجهود لتحلية شهية بعد العشاء، كما تتكون هذه المهلبية من عدة مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي الخوخ والنشا والسكر ومكونات آخرى، وبسبب حر الصيف تبحث الأسرة عن مثلجات للتخلص من الحر بشكل فوري وتبريد الجسم بسرعة ونظرا لغلاء أسعار الآيس كريم سوف نقوم بتحضير المهلبية بشكل شهي وبارد وبأقل تكلفة في البيت دون الحاجة لشراءه من الخارج، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل مهلبية الخوخ الشهية بطعم رائع ومذاق مميز في البيت.

مقادير عمل مهلبية الخوخ

لتحضير حلوى شهية ورائعة باستخدام الخوخ يجب توافر عدة مقادير لتحضير مهلبية الخوخ الشهية هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

٣ أكواب من عصير الخوخ.

ملعقتان من النشا.

نصف كوب من الماء.

كوب إلا ربع من السكر.

رشة من الفانيليا.

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نقدم طريقة سهلة لتحضير مهلبية الخوخ لحلوى لذيذ واقتصادية وبأقل تكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-