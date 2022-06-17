الشاورما المصري بالطريقة الصحيحة والتي يمكن اعدادها بالمنزل

الشاورما المصري ، هي من أهم وأكثر الوصفات التي يبحث عنها الكثيرين من عشاق الشاورما من الجنسين بمختلف أعمارهم وجنسياتهم، فمن المعروف ان الشاورما المصريه تختلف عن نظريتها السورية سواء في الطعم أو طريقة التحضير، وتتميز المصرية عن نظريتها السوريه بمكون بسيط يؤدي إلى اختلاف الطعم بين الاثنين، ففي هذا المقال سوف نقدم لكم الخلطة المصرية الشاورما وطريقة تحضيرها في المنزل بكل سهولة وباستخدام المكونات الموجودة في المنزل.

مكونات الشاورما المصري

تختلف الشاورما المصري عن الشاورما السوري في مكوناتها وطريقة التحضير وتعد من أهم مكونات الشاورما هي ما يلي:

كيلو لحم بقري شرائح أو فراخ شرائح أيهما أفضل.

بصلة كبيرة الحجم مقطعة شرائح جوليان.

عدد ٢ حبة طماطم مقطعة شرائح.

كوب زبادي كبير.

عدد ٢ ملعقة صغيره من الملح.

ملعقتان صغيرتان من الفلفل الاسود المطحون.

نصف ملعقه صغيرة من القرفة.

ملعقتان بصل بودر.

معلقتان ثوم بودر.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الكزبره المطحونة.

معلقة صغيره من الكركم.

رشة جوزة الطيب مع الهيل المطحون.

كوب من الخل الأبيض.

طريقة تحضير الشاورما

يمكن تحضير الشاورما على الطريقة المصرية في المنزل بكل سهولة بإتباع الخطوات التالية:

توضع اللحم او الفراخ في بولة كبيرة الحجم ثم يوضع عليها جميع المكونات معادا البصل والطماطم، وتخلط جيداً حتى يمتزج الخليط باللحم، ثم توضع بالثلاجة لمدة ٦ ساعات على الاقل. نقوم بإحضار طاسة كبيرة الحجم وتوضع على نار عاليه، وباستخدام مادة دهنية حوالي ربع كوب من الزيت. يوضع بالطاسة البصل المقطع حتى يصل إلى درجة الذبلان. ثم نضع بعد ذلك شاورما اللحم بالتوابل فوق البصل ونقلب حتى يتغير لون اللحم، وتغطى على نار متوسطه لمدة نصف ساعة. ثم بعد ذلك توضع الطماطم المقطعه وعلى نار هادئة نترك الشاورما والطماطم مع البصل حتى تتسبك. بعد ساعة تقريباً تكون الشاورما جاهزة للأكل، توضع في إناء التقديم ويرش عليها بعض من البقدونس الاخضر الفريش.

وفي نهاية المقال نكون قد قدمنا لكم أسهل طريقة لعمل الشاورما المصري في المنزل بطريقة مبسطة، وبالهناء والشفاء للجميع