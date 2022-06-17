ماسك الكركم للوجه ضعيه 20 دقيقة قبل النوم وجهك سيصبح أبيض كالقمر في الصباح

ماسك الكركم للوجه، الاعتماد على الكريمات الجاهزة لتبيض البشرة يحتاج إلى فترة كبيرة حتى تصل كل فتاة إلى درجة البياض المطلوبة، كما أن الكريمات مكلفة وتضر البشرة مع كثرة الاستخدام، وتضطر معظم الفتيات إلى استخدام مستحضرات التجميل لإخفاء العيوب المنتشرة في الوجه من آثار الحبوب والأماكن الداكنة، ولكن كل هذه الأمور تضر البشرة، لذلك يفضل حل كل مشاكل البشرة بمكونات طبيعية لا تحتوي على أي مواد كيميائية، حيث تتعدد المكونات الطبيعية الممتازة والمفيدة للبشرة والتي يمكن استخدامها في تبيض البشرة مثل الكركم، فهو يساعد على تفتيح لون البشرة وإزالة أي عيوب ظاهرة فيها، لذا يبحث عن طريقة استخدام الكركم لتبيض البشرة الكثير وهذا ما سوف نوضحه لكم.

مكونات تحضير ماسك الكركم للوجه

يدخل الكركم في تتبيل مختلف الأطعمة واللحوم، فهو يعطى الأكلات طعم ولون مميز، كما يستخدم في تلوين الشعر باللون الأشقر الذهبي، وكذلك يتم استخدامه في تبيض البشرة وإزالة التصبغات والنمش واثار الحبوب والأماكن الداكنة، وتتمثل مكونات وصفة تبيض البشرة بالكركم في الآتي.

ملعقة من الكركم صغيرة.

1 ملعقة كبيرة من الحليب الرائب.

العسل الأبيض ملعقة صغيرة.

قطرتين من زيت الليمون.

طريقة تحضير وصفة الكركم لتبيض البشرة

للتخلص من جميع مشاكل البشرة يفضل استخدام الكركم، حتى تصبح البشرة نضرة وناعمة ونعيد لها الإضاءة واللمعان الجديد، حيث يساعد الكركم على تجديد خلايا البشرة، والتخلص من الخلايا الميتة المتراكمة على الجلد، لذلك يمكن استخدامه في حل جميع مشاكل البشرة المزعجة من خلال إتباع الخطوات التالية.

نضع الكركم والحليب والعسل الأبيض وزيت الليمون في وعاء ونقلب المكونات.

نغسل البشرة المراد تفتيح لونها بالماء و نجففها.

نوزع الخليط على البشرة و ندلكه لمدة خمس دقائق.

بعدها يتم ترك الخليط على البشرة لمدة ربع ساعة.

يتم غسل البشرة بالماء الفاتر أكثر من مرة حتى نتخلص من آثار الكركم.

فوائد الكركم للبشرة

يفتح لون البشرة الداكنة.

يساعد على توحيد لون البشرة.

يخفي آثار الحبوب وخلايا الجلد الميت.

يعيد للبشرة البياض والنضارة.

كما يقضى على التجاعيد المبكرة.

كرري تلك الوصفة من مرة واحدة إلى مرتين أسبوعياً حسب احتياجك، ومن الأفضل تطبيق ماسكات البشرة بعد الاستحمام حتى تكون مسامات بشرتك مفتوحة، فمن السهل امتصاصها لمكونات ماسكات التفتيح، فمن المعروف أن الكركم له دور فعال في تبيض البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا فيمكن تطبيق هذا الماسك بشكل مستمر للحصول على