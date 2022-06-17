نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيولوك العيد.. طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي بدون اي مواد كيميائية وتغطية مثالية للشيب في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا يقتصر تغير لون الشعر على كبار السن فقط أو أصحاب الشعر الأبيض، ولكن يفضل الكثير من الفتيات تغير لون شعرهن إلى ألوان مختلفة، وخاصة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي، فهو من الألوان التي تناسب مختلف البشرات وخاصة الفاتحة، كما يمكن استخدامه في التخلص من شيب الشعر المبكر، وجعل الشعر أكثر جمالاً ولمعانا، ولكن يفضل عدم الإعتماد على الصبغات الكيميائية التي تضر الشعر، حيث تسبب ضعف بصيلات الشعر وتساقطه أثناء تمشيطه، وكذلك هيشان الشعر وخشونته وتقصفه، ويفضل استخدام الحناء الطبيعية وإضافة إليها مكونات أخري لصبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي بشكل طبيعي، ونظراً لكثرة البحث عن هذه الطريقة سوف نوضحها لكم.

صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي

هناك مكونات طبيعية يمكن من خلالها صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي، وجعل الشعر مميز وكلاسيكي وينال إعجاب الجميع، كما أن هذه المكونات غير ضارة ولا تسبب أي أضرار على الشعر بل تزيد من كثافته وتغذيه، ويمكن صبغ الشعر بمكونات طبيعية من خلال توفير الآتي.

المكونات

كوب من زهور البابونج.

نصف كوب من الحناء الطبيعية.

ملعقة خشبية.

طريقة صبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي

صبغات الشعر عديدة وجميعها مميزة وتزيد من الجمال الأنثوي عند الفتيات، ولكن يتم اختيار اللون المناسب حسب لون بشرة الوجه والجسم، حيث يليق اللون الأشقر الذهبي على البشرة الفاتحة والمخمرية، لذا نجد كثير من الفتيات يفضلن صبغ شعرهن بهذا اللون، ويمكن صبغ الشعر بالمكونات السابقة من خلال إتباع الخطوات التالية.

أولاً يتم وضع زهور البابونج في وعاء ووضع عليها كمية من الماء الساخن وتركها لمدة نصف ساعة.

بعدها يتم تصفية زهور البابونج من البذور.

نضيف الحناء الطبيعية إلى ماء البابونج ونقلب المكونات حتى يصبح القوام عجين مناسب.

نقسم شعر الرأس ونبدأ في وضع الخليط عليه.

ثم نترك خليط ماء البابونج والحناء على الشعر لمدة ساعتين.

ثم بعد ذلك نغطى شعر الرأس بالغطاء البلاستيكي.

بعد مرور الوقت يتم غسل الشعر بالماء الفاتر والبلسم وتمشيطه.

للحصول على درجات أغمق يتم تكرار نفس الطريقة مرة أخري.

هناك وصفة أخري لصبغ الشعر باللون الأشقر الذهبي وهذه الوصفة مكونه من الكركم والحناء فقومي بخلط كلا من الكركم وملعقة من الحناء والقليل من الماء ووامزجي جميع المكونات جيدا مع بعضهم ثم اترك الخليط جانبا حتي يختمر ثم قومي بوضع الخليط علي الشعر واترك علي الشعر لمدة 4 ساعات ثم اغسلي الشعر بالبسلم والماء