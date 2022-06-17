معجزة كريم نيفيا لفرد الشعر الخشن المجعد اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

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عمر شويل - جدة فرد الشعر بكريم نيفيا، يمنح الشعر الناعم والمفرود الثقة للفتيات أثناء تمشيطه، حيث يساعد الشعر الناعم على سهولة فرده وتشكيله على هيئة فرم مختلفة، ولكن الشعر الخشن والمجعد يقف عاتق كبير أمام الفتيات، حيث يجعل الفتيات يشعرن بالضيق الشديد عند تمشيطه، كما يكون غير لائق ومقصف، ولا يمكن تمشيطه بشكل يومي، وكثير من الفتيات أرهقت من كثرة الذهاب إلى صالونات التجميل وعمل بروتين وكيراتين للشعر، كما أن الأمر يعد مكلف ويحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة، لذلك يبحثن عن وصفات طبيعية تحل مشاكل الشعر الخشن وتساعد على فرده، وكريم نيفيا من الكريمات المرطبة للبشرة، حيث يمتاز بنعومة مميزة وفعالة، ويمكن استخدامه لفرد الشعر الخشن، لذا سوف نوضح لكم طريقة فرد الشعر بكريم نيفيا.

كريم نيفيا لفرد الشعر الخشن المجعد

يمكن استخدام كريم نيفيا في ترطيب البشرة الجافة والحساسة، حيث يعطي نعومة ولمعان ممتاز للبشرة، كما يدخل في تحضير وصفة فرد الشعر، فهو مفيد للشعر ويساعد على تغذيته وترطيبه وسهولة فرده وزيادة لمعانه، كما أنه وصفة كريم نيفيا موفرة ولا تحتاج إلى تكلفة عالية عند شراء مكونات الوصفة، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.

المكونات

ملعقة من كريم نيفيا كبيرة.

1 ملعقة من كريم زيت الزيتون.

ملعقتين من جل الصبار.

زيت اللوز ملعقة كبيرة.

طريقة فرد الشعر بكريم نيفيا

تساعد الزيوت الطبيعية مع كريم نيفيا في تغذية بصيلات الشعر وزيادة كثافته ولمعانه، كما تساعد على سهولة تمشيط الشعر دون الشعور بأى تعب أو آلام، فهو يساعد على تنعيم الشعر، ويمكن فرد الشعر بخلطة كريم نيفيا التي يطلق عليها كيراتين طبيعي من خلال إتباع الخطوات التالية.

نخلط كريم نيفيا وزيت الزيتون وجل الصبار وزيت اللوز في وعاء.

نقسم الشعر إلى عدة أجزاء ونبدأ في توزيع الخليط على الشعر من فروة الرأس حتى الأطراف.

بعدها يتم تمشيط الشعر بالفرشاة ونترك الخليط على الشعر لمدة ساعة كاملة.

يغسل الشعر بالماء الفاتر.

فوائد كريم نيفيا للشعر

يساعد كريم نيفيا على فك تشابكات الشعر.

يزيل خشونة الشعر.

يعالج مشاكل خشونة الشعر.

يسهل عملية تمشيط الشعر بسهولة.

علاج ممتاز لمشاكل الشعر والبشرة.

يمكن فرد الشعر الخشن وارجاعه ناعم وحرير باستخدام وصفة أخري هذه الوصفة مكونه من البيض وزيت الزيتون فقومي بخلط كلا من بيضتان مع ملعقتين من زيت الزيتون وامزجي جميع المكونات جيدا مع بعضهم ثم قومي بوضع الوصفة علي شعرك من واترك لمدة ساعتين وقومي بتغطية الشعر جيداً ثم قومي بعد ذلك بغسل الشعر بالماء والشامبو