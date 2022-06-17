سر تبيض الأسنان في المنزل بمكونات طبيعية بسهولة، أن الجميع يتساءل عن سر بياض الأسنان بشكل دائم لدي العديد من الناس، فإن هناك العديد من المواطنين الذين يرغبون في تبيض أسنانهم كالنجوم والفنانين، ولكن تبيض الأسنان في العيادات أصبح مكلف ماديا، لذلك نقدم للمواطنين طرق طبيعية وفعالة تعتبر سر تبيض الأسنان في المنزل، حيث يمكن لأي مواطن استخدام أحد هذه الطرق المناسبة له بدون أي مجهود، ولكن لابد من أن يقوم من يعانوا من مشاكل في الأسنان باستشارة الطبيب قبل القيام باستخدام أحد المكونات الطبيعية.

سر تبيض الأسنان في المنزل

أن بياض الأسنان يجعل المواطن أكثر ثقة في نفسه، كما أن هناك بعض العادات السيئة التي يتبعها الناس تتسبب في أصفرار الأسنان، مثل القيام بتناول القهوة والشاي باستمرار، لذلك هناك بعض الطرق الطبيعية التي تعالج الأسنان من الألم والاصفرار، للك سوف نذكر بعض المواد الطبيعية التي تستخدم يومية تكون هي سر تبيض الأسنان في المنزل، المواد التي تعتبر سر بياض ولمعن الأسنان تكون كالتالي:

الليمون: نضع معجون الأسنان علي نصف الليمون ونفرك فيه الأسنان ثم نقوم بشطفها، ولكن ننصح بعدم الإكثار من استخدام الليمون حتي لو نقوم بعمل عصير غرغرة.

طحن الفراولة ونعملها كالعجينة ونضعها مرتين يوميا علي الأسنان، فإنها غنية بالفيتامينات.

فرق الأسنان بقسر الموز بعد تقشيرها، ثم نفتح الفم ونترك آثار القشر لمدة 5 دقائق حتي يفتح لون الأسنان تدريجيا.

استخدام صودا الخبز مع معجون الأسنان أو غسول الفم ولكن نتجنب استخدمها كثيرا حتي لا تتسبب في ضرر للأسنان.

نضع صودا الخبز علي الليمون ونضعها علي الأسنان ولكن تلك الطريقة تستعمل فقط مرة واحدة في الأسبوع.

استخدام الحليب البودرة المجفف مع معجون الأسنان فإنه غني بالعديد من المعادن المفيدة لمنية الأسنان.

استعمال الفحم النشط فإنه ينف الأسنان ويبيض الأسنان ثلاث درجات.

أسباب أصفرار الأسنان

إن كل إنسان هناك بعض الأسباب تتسبب في الاصفرار وتكون كالتالي: