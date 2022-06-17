كولاجين طبيعي.. طريقة عمل صابونة لبان الدكر للتبيض الفوري للبشرة والمناطق الغامقة بالجسم من أول استعمال

ربما لا يعرف الكثير عن فوائد لبان الدكر التي يمتاز بها في علاج مشكلات الاسمرار والبقع الداكنة في البشرة والتي تعاني منها السيدات بشكل عام، وفي فصل الصيف مع التعرض لأشعة الشمس الضارة بشكل خاص، لذلك نستعرض في هذه المقالة الدور الذي يلعبه لبان الدكر في تبييض البشرة، وإكسابها مظهراً مشرقاً مفعماً بالحيوية والنضارة، إذ يحتوي لبان الدكر على مواد تعمل على تجديد خلايا البشرة، ومكافحة التجاعيد وعلامات التقدم في العمر، إلى جانب ذلك يساهم لبان الدكر في توحيد لون البشرة، والقضاء على آثار الحبوب والندبات التي تعاني منها البشرة، والتخلص من البقع الداكنة، مع تفتيح البشرة، وجعلها ناعمة ومشدودة.

طريقة عمل صابونة لبان الدكر للتبيض الفوري للبشرة

المكونات

3 قطرات من زيت لبان الدكر (العطار).

ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

3 قطرات من زيت اللافندر.

3 قطرات من زيت الليمون.

زجاجة قطارة.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بمزج جميع أنواع الزيوت معاً في زجاجة القطارة، ورجيها جيداً، حتى يصبح قوامها متجانس.

قومي بغسل بشرتك جيداً باستخدام الماء والغسول المناسب أو الصابون على باقي أجزاء الجسم.

رشي الخليط على وجهك وبشرتك، وركزي على أماكن البقع الداكنة والحبوب والندبات، مع تدليكها باستخدام أصابعك بحركات دائرية لطيفة، حتى تلاحظي أن بشرتك امتصت الخليط بشكل كامل.

كرري تلك العملية مرة واحدة كل يوم في الصباح الباكر، وستلاحظين اختفاء أي عيوب ببشرتك خلال أقصر وقت ممكن.

وصفة لبان الدكر والنشا لتبيض البشرة

نصف ملعقة من لبان الدكر المطحون.

كمية كافية من الماء.

ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير