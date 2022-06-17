نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولاجين طبيعي.. طريقة عمل صابونة لبان الدكر للتبيض الفوري للبشرة والمناطق الغامقة بالجسم من أول استعمال في المقال التالي
ربما لا يعرف الكثير عن فوائد لبان الدكر التي يمتاز بها في علاج مشكلات الاسمرار والبقع الداكنة في البشرة والتي تعاني منها السيدات بشكل عام، وفي فصل الصيف مع التعرض لأشعة الشمس الضارة بشكل خاص، لذلك نستعرض في هذه المقالة الدور الذي يلعبه لبان الدكر في تبييض البشرة، وإكسابها مظهراً مشرقاً مفعماً بالحيوية والنضارة، إذ يحتوي لبان الدكر على مواد تعمل على تجديد خلايا البشرة، ومكافحة التجاعيد وعلامات التقدم في العمر، إلى جانب ذلك يساهم لبان الدكر في توحيد لون البشرة، والقضاء على آثار الحبوب والندبات التي تعاني منها البشرة، والتخلص من البقع الداكنة، مع تفتيح البشرة، وجعلها ناعمة ومشدودة.
طريقة عمل صابونة لبان الدكر للتبيض الفوري للبشرة
المكونات
- 3 قطرات من زيت لبان الدكر (العطار).
- ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.
- 3 قطرات من زيت اللافندر.
- 3 قطرات من زيت الليمون.
- زجاجة قطارة.
طريقة التحضير والاستخدام
- قومي بمزج جميع أنواع الزيوت معاً في زجاجة القطارة، ورجيها جيداً، حتى يصبح قوامها متجانس.
- قومي بغسل بشرتك جيداً باستخدام الماء والغسول المناسب أو الصابون على باقي أجزاء الجسم.
- رشي الخليط على وجهك وبشرتك، وركزي على أماكن البقع الداكنة والحبوب والندبات، مع تدليكها باستخدام أصابعك بحركات دائرية لطيفة، حتى تلاحظي أن بشرتك امتصت الخليط بشكل كامل.
- كرري تلك العملية مرة واحدة كل يوم في الصباح الباكر، وستلاحظين اختفاء أي عيوب ببشرتك خلال أقصر وقت ممكن.
وصفة لبان الدكر والنشا لتبيض البشرة
- نصف ملعقة من لبان الدكر المطحون.
- كمية كافية من الماء.
- ملعقة صغيرة من النشا.
طريقة التحضير
- قومي بخلط لبان الدكر مع الماء في إناء، ثم ضعي الإناء على النار.
- أضيفي مقدار النشا إلى الخليط، وقلبيهم جيداً، حتى يصبح قوامهم متجانساً.
- ارفعي الخليط من على النار، ثم اتركيه حتى يبرد تماماً.
- افردي الماسك على بشرتك أو المناطق التي تحتاج إلى تفتيح، واتركيه لمدة نصف ساعة.
- اشطفي تلك المناطق بالماء الفاتر، وستلاحظين تحول لون تلك المناطق من الداكنة إلى الفاتحة
- كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعياً للحصول على نتيجة فعالة وسريعة
- لبان الدكر له دور فعال في شد البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد ويجعل بشرتك كالاطفال ذات ملمس ناعم وخالي من أي بقع فعند القيام بنقع لبان الدكر في الماء لمدة يوم ثم تصفية الماء من لبان الدكر ورش الماء علي الوجه فإن هذا يعمل علي التخلص من البقع والتصبغات الموجودة بالبشرة
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