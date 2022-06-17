أحلي بسكويت الشوفان بالعسل اللذيذ والشهي بطريقة سهلة وصحية وأفضل من محلات

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بسكويت الشوفان بالعسل من أحلي وألذ أنواع المخبوزات التي يتم عملها في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، والتي يحب تناولها جميع أفراد العائلة وخاصة السيدات والفتيات اللاتي يقمن بعملية الرجيم السريع والصحي، وذلك حيث أن الشوفان هو من أهم وأقوى العناصر الغذائية التي تعمل على حرق الدهون الضارة بالجسم وتحويلها إلى ألياف طبيعية، كما أن هناك الكثير من الأفراد الذين يحبون تناول بسكويت الشوفان بالعسل في وجبة الإفطار، وذلك بجانب كوب من الحليب السائل والذي يساعد على تنشيط الجسم والدورة الدموية بصورة سليمة وصحية، كما أنه من المخبوزات سريعة الهضم والامتصاص وغير أنها خفيفة جداً على المعدة وكل ذلك بخلاف العديد من الفوائد الكثيرة والهامة والتي يحتاج إليها الجسم وذلك من خلال تناول بسكويت الشوفان بالعسل بصورة يومية، ولذلك نجد أن هناك الكثير من الأفراد الذين يعانون من أمراض السمنة المفرطة والذي يلجأون إلى مراكز التخسيس واللياقة البدنية، وذلك غير الذين يذهبون إلى المراكز الطبية وذلك لعمل العديد من العمليات الجراحية الخطرة لعلاج مشكلة السمنة، وتلك العمليات تمثل خطورة شديدة على صحة وسلامة المواطنين بشكل كبير، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل، وذلك لعمل أحلي وأطعم بسكويت الشوفان بالعسل.
طريقة عمل بسكويت الشوفان بالعسل ومكوناتها
المكونات
- ثلاث أكواب من الدقيق.
- كوب واحد ونصف من العسل.
- كوب ونصف من الحليب السائل.
- كوب واحد من الزيت النباتي.
- نصف كوب من الشوفان.
- ملعقتان كبيرتان من البيكنج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.
- بيضة واحدة.
طريقة التحضير
- أحضري إناء وضعي به البيض مع العسل مع الزيت وقومي بخفق هذه المكونات مع بعضها جيدا.
- بعد ذلك أحضري وعاء وضعي به الدقيق وبيكنج بودر وفانيليا والملح والشوفان وقومي بتقليب المكونات ببعضها حتى تتجانس تماما.
- بعد ذلك قومي بوضع الحليب السائل على المكونات الجافة وضيفي خليط البيض وقومي بعجن المكونات جيدا وأتركي العجينة حتى ترتاح.
- بعد ذلك قومي بتحضير صينية وعليكي بدهنها بالسمنة وقومي بتشكيل عجينة البسكويت على حسب رغبتك.
- بعد الإنتهاء من تشكيل البسكويت وبعد رصه في الصينية قومي بإدخال صينية البسكويت في الفرن، وأتركي الصينية في الفرن حتى تنضج بعد نضجها قومي بإخراجها من الفرن وأتركيها حتى تبرد بعد ذلك تصبح جاهزة لتناولها بطعم شهي.
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