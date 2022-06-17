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طريقة عمل كريم فيلر للبشرة، تتجه الكثير من السيدات إلى إجراء بعض التقنيات الحديثة مثل حقن الوجه بالفيلر والبوتوكس من أجل تحسين مظهر البشرة والحصول على وجه مشدود وامتلاء بعض المناطق فى الوجه لاستعادة حجمها ومظهرها الطبيعي، ولكن هذه التقنيات تؤثر بالسلب على البشرة على المدى البعيد، لذلك يمكن أن يتم استعاضة هذه التقنيات ببعض المكونات الطبيعية التي تعطى نتائج فعالة تعيد للبشرة مظهرها وامتلاء التجاويف وإخفاء الندبات بها وكأنك قومى بحقن الفيلر بالفعل، ولعل من أشهر هذه الطرق هو استخدام الخميرة التي لها دور كبير فى امتلاء الوجه وإخفاء الترهلات الظاهرة به، لذلك نقدم لكى بعض الوصفات الهائلة التي تعيد لكى شباب بشرتك وحيويته. طريقة عمل كريم فيلر بالخميرة المكونات: ملعقة خميرة.

ملعقة جل الألوفيرا.

ملعقة نشا ذرة.

ملعقة ماء ورد. طريقة التحضير والاستخدام: اخلطي مسحوق الخميرة مع النشا فى وعاء ثم أضيفي إليهما جل الألوفيرا وقلبي المكونات جيدا لعدة دقائق حتى يتشكل معكي خليط متماسك مثل العجينة.

أضيفي ماء الورد إلى الخليط واتركيه فى مكان دافئ لمدة 15 دقيقة على الأقل لكى تنشط الخميرة وتتفاعل مع المكونات.

عند الاستخدام وزعي الخليط على الوجه واتركيه لمدة 15 دقيقة إلى أن يجف ثم يشطف بالماء الفاتر جيدا.

يتم تكرار وصفة الخميرة 3 مرات أسبوعيا من أجل الحصول على وجه ممتلئ مثل الفيلر الطبيعي. ماسك طبيعي لشد الوجه المكونات نصف كوب من عصير الرمان.

بياض بيضة واحدة.

ملعقتين كبيرتين عسل. طريقة التحضير والاستخدام: قومى بخلط حبيبات الرمان فى الخلاط الكهربائى ثم يتم تصفية الخليط جيدا.

أضيفي بياض البيضة والعسل على عصير الرمان وقومى بتقلبيهم جيدا ويمكنك تزويد بعض المقادير إذا احتاج الأمر ذلك حتى تحصلي على قوام مناسب وليس سائلا.

قومى بتوزيع الماسك على أماكن الوجه والرقبة وخاصة مناطق ظهور التجاعيد.

اتركي الماسك حوالى نصف ساعة على الأقل إلى أن يجف تماما على الوجه.

اشطفي الوجه بالماء البارد.

كرري الوصفة مرتين أسبوعيا لتحصلي على وجه مشدود وخالي من التجاعيد وكأنك عملتي فيلر صناعي ولكن بمكونات طبيعية 100%. عمر شويل - جدة كريم فيلر وبوتوكس طبيعي 100% لتسمين الخدود والوجه خلال أيام من الاستخدام - ثقفني

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