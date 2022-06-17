نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل كيكة التفاح بالقرفة بمكونات أقتصادية وسهلة للشيف منال العالم في المقال التالي

طريقة عمل كيكة التفاح بالقرفة للشيف منال العالم بمكونات موجودة في أي منزل طريقة سهلة وبسيطة للمبتدئين وبأقل تكلفة وأسهل خطوات، تبحث الكثير من الأمهات عن طريقة عمل كيكة التفاح بالقرفة الاسفنجي الهش الطري الذي يتميز بالطعم الخفيف وطعم الرائع، كيكة التفاح الهشه يمكنك ان تقدميها مع وجبة الأفطار مع كوب من الحليب خاصة لأطفالك أو العصير أو القهوة أو حسب مشروبك المفضل أو كتحلية في المساء مع كوب الشاي أو قهوة اللذيذة للضيوف وسوف تنال هذة الوصفة أعجاب اسرتك ،وفي هذه المقالة سوف نخبركم بمقادير كيك الاسفنجي وكيفية عمل وطريقة كيكة التفاح الاسفنجي الهشة بمقادير أقتصادية وخطوات سهلة وبسيطة بمكونات موجودة في أي منزل. طريقة عمل كيكة التفاح بالقرفة مقادير كيك التفاح: 4 بيضات في درجة حرارة الغرفة.

2 كوب دقيق منخول .

1 كوب سكر حبيبات.

4 حبة تفاح متوسطة الحجم.

½ كوب حليب.

¾ كوب زيت.

1 ملعقة كبيرة قرفة.

½ ملعقة كبيرة فانيليا.

2 ملعقة صغيره بايكينغ باودر. طريقة كيكة التفاح اخلطي الدقيق، البيض، البايكينغ باودر، الفانيليا، الحليب، الزيت والسكر في الخلاط. قطّعي التفاح إلى شرائح أو مربعات حسب الرغبة واخلطيه مع القرفة. اسكبي خليط الكيك في قالب لكيك دائري، ثم وزّعي على الوجه شرائح التفاح. أدخلي القالب إلى الفرن المسخن إلى 350 درجة مئوية، حتى ينضج الكيك ثم قدميه. تقدم كيك التفاح للضيوف وبالهنا والصحة على قلوبكم وهكذا نكون انتهينا طريقة عمل كيكة التفاح بالقرفة بمكونات أقتصادية وسهلة للشيف منال العالم. شروط نجاح الكيك أشعلى الفرن على درجة حرارة 180 قبل بدء العمل في الكيك.

عايرى المقادير كلها بكوب واحد حتى تستوى المكونات مثلا “2 كوب دقيق. كوب ونصف سكر… هكذا.

البيض يجب أن يكون بدرجة حرارة الغرفة “لا يكون باردا “.

ادهنى القالب قبل ضرب المكونات بمادة دهنية واتركيه جانبا.

اضربى السكر مع البيض أولا سواء في الخلاط أو بالمضرب الكهربائى ويفضل أن يكون الضرب بالمضرب في اتجاه واحد.

ثم اضربى بقيه المكونات السائلة أولا مع البيض والسكر كالزيت واللبن.

يفضل زيت الذرة عند إعداد الكيك عن الزبدة أو السمنة.

اتركيها لتبرد ثم فرغي حروقها بالسكين واقلبيها في طبق كبير وقدميها لأفراد أسرتك عمر شويل - جدة طريقة عمل كيكة التفاح بالقرفة بمكونات أقتصادية وسهلة للشيف منال العالم - ثقفني

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