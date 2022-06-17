نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألذ بقلاوة بالعسل والمكسرات علي أصولها الشرقية وأفضل من محلات الحلويات في المقال التالي

البقلاوة الشرقية بالعسل والمكسرات من ألذ وأحلي الحلويات الشرقية المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر بشكل كبير، والتي يحب تناولها جميع أفراد العائلة وخاصة الأطفال والذين يقبلون على تناولها بشكل كبير، والتي تتمتع بطعمها الرائع والشهي والمحبب عملها في جميع المناسبات السعيدة والافراح والحفلات والأعياد وخاصة في أعياد ميلاد أبنائنا وبناتنا بشكل كبير، والبقلاوة الشرقية من أهم أنواع الحلويات علي مائدة الحلويات بشكل عام، كما أنها من أكثر الحلويات التي يتم عملها في المنزل بكل سهولة وبأقل جهد وتكلفة ممكنة، كما أن البقلاوة من أكثر الحلويات المفيدة جدا للصحة العامة والجسم بشكل كبير والتي تعمل على إمداد الجسم بالسعرات الحرارية العالية والطاقة والتي يحتاج إليها الجسم بصورة كبيرة، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية لعمل أحلي وأطعم بقلاوة شرقية بالعسل والمكسرات. طريقة عمل البقلاوة الشرقية بالعسل والمكسرات ومكوناتها المكونات بكت جلاش أو عجينة بقلاوة.

كوب كبير من السمنة البلدي أو الزبدة.

كمية من المكسرات بشرط أن تكون مجروشة مثل الفستق، والبندق، وجوز الهند، أوالفول السوداني. مكونات عمل الشربات أو العسل كوبان من الماء.

كوب من السكر.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودر.

ملعقة كبيرة من الزبدة. طريقة التحضير قبل البدء في عمل البقلاوة لابد من تحضير الشربات وذلك من خلال وضع أناء على النار وتكون متوسطة ونضع بها كوبان من الماء وكوب من السكر ونتركهم حتى الغليان.

وبعد ذلك نضيف ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون وفى النهاية نضع نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا ثم نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة ونتركهم على النار لمدة عشرة دقائق ثم يتم رفعهم من النار ونتركها جانبا حتى تبرد.

يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة 200 مئوية لكى تسخن جيدا قبل وضع صينية البقلاوة بها.

نحضر صينية تكون على شكل مربع أو مستطيل ويتم دهنها بمعلقة كبيرة من السمنة.

ثم نحضر طبق وبه كوب كبير من الزبدة على نار هادئة ليتم ذوبان الزبدة نضع ورقتين من الجلاش فى الصينية ثم نقوم بدهنها بالزبدة ثم نضع طبقتين من الجلاش ونقوم بدهنها، وهكذا نستمر حتى تنتهى نصف كمية الجلاش.

ثم نضع كمية من المكسرات المجروشة ونضع طبقتين من الجلاش ونقوم بدهنها بالزبدة ونستمر بهذه الطريقة حتى تنتهى كمية الجلاش.

ثم يتم تقطيعها باستخدام السكينة على شكل مربعات صغيرة الحجم، بعد ذلك نقوم بدهنها بالزبدة قبل ادخالها الفرن.

نقوم بادخال صينية البقلاوة فى الفرن لمدة ثلث ساعة حتى تاخذ اللون الذهبى.

بعد خروجها من الفرن نقوم باضافة الشربات عليها بالكمية المناسبة ويتم تغطيتها ونتركها حتى تبرد ثم نقوم بتقديمها. عمر شويل - جدة ألذ بقلاوة بالعسل والمكسرات علي أصولها الشرقية وأفضل من محلات الحلويات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألذ بقلاوة بالعسل والمكسرات علي أصولها الشرقية وأفضل من محلات الحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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