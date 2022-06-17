خلطة الحنة المنزلية لصبغ الحواجب في البيت بطريقة أكثر جاذبية ومرسومة بشكل مظبوط

الفتيات والنساء الذين يعانون من الحواجب ذات الشعر الخفيف فهم الأكثر بحثا على وصفات طبيعية لصبغ الحواجب لأن الحواجب الخفيفة تعطي الفتيات شكل غير جيد وغير جذاب فبعضهم يلجأ إلى شراء مستحضرات التجميل مثل قلم الحواجب فهو يعمل على رسم الحواجب بشكل جميل ولكن هذا يكون رسم مؤقت بمجرد غسل الوجه يزول الرسم، وهذا يسبب سقوط شعر الحواجب، وهذا لا يعتبر حل، ومنهم من يذهب إلى مراكز التجميل لعمل وشم وصبغ الحواجب بالمواد الكيميائية التى بالفعل تعطي شكل رائع، ولكن بعد فترة قليلة تزول هذه الصبغة، ولا تناسب الصبغة الصناعية أي نوع من البشرة لأنها تسبب الحساسية وتهيج الجلد وتؤدي إلى إحمراره، لذلك سوف نقدم إليكي وصفة الحنة الطبيعية والآمنه على البشرة وتناسب جميع أنواع البشرة سواء الدهنية أو الجافة أو المختلطة والتى تتكون من الحنة وزيت الزيتون وزيت إكليل الجبل والحليب وزيت اللوز والكركم ومسحوق القرنفل والقهوة لذلك سوف طريقة عمل خلطة الحنة التى تعطي للفتيات والسيدات شكل جميل وتظهرهم بمظهر جذاب أمام الناس خاصة في الحفلات والمناسبات.

بعض من الفتيات تلاحظ أن الحواجب غير كثيفه ومظهرها باهت وخفيف فتأثر على شكل الوجه العام، فينصح باستعمال هذا المكون الذى يعمل على صبغ الحواجب وإظهارهما بشكل جذاب ومميز ويعطى الحواجب الكثافه والشكل العريض، أنها الحنه التى يمكن تحضيرها واستخدامها بأمان تام على الوجه لأنها آمنه تماماً، لذ عليكى أتباع هذه الخطوات التالية للحصول على حواجب عريضه ومصبوغه مده طويله .

مكونات عمل خلطة الحنة لصبغ الحواجب

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحنة

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت إكليل الجبل

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الحليب البودرة

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت اللوز

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الكركم

نصف ملعقة صغيرة الحجم من مسحوق القرنفل

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من القهوة المطحونة سريعة الذوبان

طريقة عمل خلطة الحنة الطبيعية لصبغ الحواجب