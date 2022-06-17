نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حواوشي المحلات بتتبيلة وخلطة سرية أعملي الحواوشي الاسكندراني على أصوله بطعم لا يقاوم في المقال التالي
الحواوشي الإسكندراني من أكثر الوجبات السريعة التى يقبل عليها جميع الناس بلا إستثناء الكبار والصغار، ومن المقبلات التى يكثر الطلب عليها فيذهب العديد منهم بشراء الحواوشي من المطاعم لأن له رائحة جذابة، ولكن طعمه غير جيد وغير مقبول فيمكن أن يسبب الكثير من الأمراض فيمكن أن يسبب ألم فى البطن لأنه لا نضمن جودة اللحمة التى يصنع منها الحواوشي، ويكون مليئ بالزيت لذلك سوف نقدم إلى كل السيدات طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني فى المنزل بطعم أفضل وألذ بكثير من المطاعم، وغير هذا نضمن جودة اللحمة، ونظافتها فيتم صنع الحواوشي إما بخبز جاهز أو بخبز يتم صنعه فى المنزل فطريقة عمل الحواوشي سهلة جدا وطريقة إعداد لا تأخذ الكثير من الوقت، ويتكون الحواوشي من اللحمة المفرومة والبصل والفلفل الأخضر والثوم المفروم والزيت، ويقدم الحواوشي فى وجبة الغذاء أو فى وجبة العشاء بجانب طبق من المخلل أيا كان نوعه وطبق من البطاطس المحمرة.
من الوجبات الشعبية المصرية القديمة التي لها طريقه تحضير خاصه، لها تتبيلة وبهارات مميزة تعطى طعم ومذاق جميل، أنه الحواوشى الاسكندراني الذى يعتبر من اجمل الاكلات الشعبيه المصريه التى يحبها الجميع ويفضلون تناولها بكميات كبيرة على والوجبات الرئيسه، فإنها وجبة متكاملة غنيه بالبروتين المشبع والعديد من الفيتامينات التى تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتحسن المزاج وتعطى الاحساس بالشبع والراحة لأنها سهلة الهضم، فمن السهل تحضير خلطه الحواوشي الاسكندراني على أصولها داخل المنزل وتقديمها للعائله كوجبة كاملة يستفيد منها الجسم .
مكونات عمل الحواوشي الإسكندراني
- كمية مناسبة من اللحمة المفرومة
- ثلاثة حبات من البصل
- ثمرة واحدة من الطماطم
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت
- إثنين ثمرة متوسطة الحجم من الفلفل الأخضر
- إثنين ثمرة متوسطة الحجم من الفلفل الألوان
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود المطحون
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الحبهان
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة
- إثنين فص من الثوم المفروم
- كمية من الخبز
طريقة عمل خلطة الحواوشي الإسكندراني
- فى البداية نقوم بتقطيع البصل والطماطم والثوم والفلفل الأخضر والفلفل الألوان إلى قطع صغيرة ثم نقوم بوضعها فى الكبة ونخلطهم حتى يصبح خليط ناعم.
- وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء مناسب ونضع به الخليط السابق فرمه ثم نقوم بإضافة اللحمة المفرومة ويتم تقليبها جيدا.
- وبعد ذلك نقوم بوضع ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح وربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود المطحون وربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا وربع ملعقة صغيرة الحجم من الحبهان وربع ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة ثم نقوم بتقليب هذه المكونات مع بعضها البعض.
- ونقوم بتحضير الخبز ثم نقوم بشق الخبز ونضع به كمية من اللحمة المفرومة ثم نضعها في صينية مدهونة بالزيت فى الفرن على درجة حرارة متوسطة ثم نتركها حتى يحمر لون الخبز، وحتى تمام النضج.
- ونكرر هذه الخطوة حتى ننتهي من كل كمية الخبز، وبهذا يصبح الحواوشي الإسكندراني جاهز وبألف صحة.
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