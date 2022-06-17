حواوشي المحلات بتتبيلة وخلطة سرية أعملي الحواوشي الاسكندراني على أصوله بطعم لا يقاوم

الحواوشي الإسكندراني من أكثر الوجبات السريعة التى يقبل عليها جميع الناس بلا إستثناء الكبار والصغار، ومن المقبلات التى يكثر الطلب عليها فيذهب العديد منهم بشراء الحواوشي من المطاعم لأن له رائحة جذابة، ولكن طعمه غير جيد وغير مقبول فيمكن أن يسبب الكثير من الأمراض فيمكن أن يسبب ألم فى البطن لأنه لا نضمن جودة اللحمة التى يصنع منها الحواوشي، ويكون مليئ بالزيت لذلك سوف نقدم إلى كل السيدات طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني فى المنزل بطعم أفضل وألذ بكثير من المطاعم، وغير هذا نضمن جودة اللحمة، ونظافتها فيتم صنع الحواوشي إما بخبز جاهز أو بخبز يتم صنعه فى المنزل فطريقة عمل الحواوشي سهلة جدا وطريقة إعداد لا تأخذ الكثير من الوقت، ويتكون الحواوشي من اللحمة المفرومة والبصل والفلفل الأخضر والثوم المفروم والزيت، ويقدم الحواوشي فى وجبة الغذاء أو فى وجبة العشاء بجانب طبق من المخلل أيا كان نوعه وطبق من البطاطس المحمرة.

من الوجبات الشعبية المصرية القديمة التي لها طريقه تحضير خاصه، لها تتبيلة وبهارات مميزة تعطى طعم ومذاق جميل، أنه الحواوشى الاسكندراني الذى يعتبر من اجمل الاكلات الشعبيه المصريه التى يحبها الجميع ويفضلون تناولها بكميات كبيرة على والوجبات الرئيسه، فإنها وجبة متكاملة غنيه بالبروتين المشبع والعديد من الفيتامينات التى تعمل على تنشيط الدورة الدموية وتحسن المزاج وتعطى الاحساس بالشبع والراحة لأنها سهلة الهضم، فمن السهل تحضير خلطه الحواوشي الاسكندراني على أصولها داخل المنزل وتقديمها للعائله كوجبة كاملة يستفيد منها الجسم .

مكونات عمل الحواوشي الإسكندراني

كمية مناسبة من اللحمة المفرومة

ثلاثة حبات من البصل

ثمرة واحدة من الطماطم

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت

إثنين ثمرة متوسطة الحجم من الفلفل الأخضر

إثنين ثمرة متوسطة الحجم من الفلفل الألوان

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود المطحون

ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الحبهان

ربع ملعقة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة

إثنين فص من الثوم المفروم

كمية من الخبز

طريقة عمل خلطة الحواوشي الإسكندراني