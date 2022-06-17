بقرص واحد هيطول شعرك للركب لن تصدقي النتيجة تطويل وتكثيف وتنعيم مثل شعر الهنود

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قرص واحد هيطول شعرك للركب لن تصدقي النتيجة تطويل وتكثيف وتنعيم يمكنكم تحضير مئات الوصفات من خلال مكونات طبيعية لتطويل الشعر والحصول على شعر ناعم وانسيابي يشبه شعر الهنديات، من الجيد أن يكون التساؤل بهذا الشأن من أكثر الأمور بحثًا عبر الإنترنت فهذا يعني أن الفتيات قد أعرضن عن طريق الماكينات ومكواة فرد الشعر والطرق الكيميائية، وسنوضح لكم بالخطوات وبشكل تفصيلي كيفية تحضير هذه الوصفات وطريقة استخدامها على الشعر والمدة التي يمكنك استخدامها حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة. طريقة استخدام مكونات طبيعية لتطويل الشعر 1. وصفة عصير البصل المكونات المطلوبة:- بصلة كبيرة.

قرص اسبرين.

زيت عطري.

ماء فاتر. طريقة تحضير الوصفة:- قومي بتقشير البصل جيدًا ثم قومي بفرمه داخل الكبة الكهربائية مع الماء وبعد ذلك قومي بتصفيته من البصل.

أضيفي زيت اللافندر إلى عصير البصل وابدئي في تدليك فروة رأسك واتركيه لمدة نصف ساعة تقريبًا.

ثم قومي بشطف شعرك جيدًا ودلكيه بالشامبو حتى تتخلصي من رائحة البصل على شعرك وكرريها مرتين أسبوعيًا. 2. وصفة القرفة وزيت جوز الهند مكونات الوصفة:- ملعقة واحدة صغيرة من القرفة المطحونة.

نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

عصير الليمون. خطوات التحضير:- قومي بإضافة كل المكونات إلى بعضها بحيث تصبح متجانسة تمامًا ومتداخلة ولا يمكن فصلها.

بللي شعرك جيدًا ثم قومي بتقسيمه إلى أربعة أقسام وعلى كل قسم قومي بوضع الخليط عليه بشكل متساوي.

اتركي الخليط على شعرك لمدة نصف ساعة تقريبًا ثم قومي بتركه لمدة ساعة على شعرك ثم قومي بشطفه جيدًا وكرريها مرتين أسبوعيًا. 3. وصفة العسل والأفوكادو المكونات المطلوبة:- ملعقة واحدة كبيرة من الأفوكادو وأخرى من العسل.

زبادي طبيعي.

سكر بني.

موزة كبيرة مهروسة.

خل تفاح. خطوات وطريقة التحضير:- قومي بهرس كل المكونات مع بعضها بداخل الخلاط الكهربائي بحيث تصبح متجانسة وناعمة تمامًا.

بللي شعرك وابدئي في تطبيق الوصفة على فروة رأسك حتى جذوره واتركيه نصف ساعة تقريبًا.

يمكنك شطف شعرك بالماء والشامبو بعد ذلك ويجب أن يكون الشامبو خالي من أي كبريت أو مواد كيميائية.

كرري هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع حتى تحظي بالنتائج المطلوبة. البيض لتطويل الشعر للركب لتطويل الشعر بسرعة الصاروخ استخدمي البيض حيث يحتوي على البروتين المغذي للشعر.

احضري بيضة وامزجه مع ملعقة زيت زيتون وملعقه عسل.

قلب المزيج حتى يمتزج الخليط وضعيه على شعرك و فروة الرأس والجذور.

البسي كيس بلاستيك على شعرك وَاتركيها لمدة نصف ساعة.

ثم اغسلي شعرك بالماء البارد والشامبو.

كرري هذه الوصفة مرتين أسبوعيا وستجدين النتيجة المبهرة. عمر شويل - جدة بقرص واحد هيطول شعرك للركب لن تصدقي النتيجة تطويل وتكثيف وتنعيم مثل شعر الهنود - ثقفني

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