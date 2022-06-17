سر خلطة بروست البيك السعودي الأصلية وعملها في المنزل مثل المطاعم

طريقة عمل بروست البيك في المنزل بأسهل وأبسط الخطوات، تعتبر طريقة عمل بروست البيك من الطرق التابعة الى المطبخ السعودي وما يحتوي عليه من نكهات معينة، ويميل الكثير من المصريين وغيرهم من بلدان العرب لهذه الوصفة التي تمثل أكلة من الأكلات اللذيذة التي يشتهيها الكبار والصغار معا في مختلف البيوت، ويمكن إعداد هذه الوصفة عن طريق بهارات معينة تمثل الجزء الأكبر من اعداد الطعم المميز لهذه الوجبة السعودية.

بروست البيك السعودية

يعد بروست البيك السعودي من اجمل الأكلات في المملكة العربية السعودية ويذهب الى تناولها الكثير من المصريين وغيره ممن أبناء العرب بصفة خاصة عند الذهاب الى المملكة، حيث تتميز هذه الأكلة بمذاق خاص يكمن في التتبيل وما تحتوي عليه من لبن بودر وتفاح وملح وزنجبيل وكل من البصل والثوم البودر، واهم شيء في هذا الصدد هو ترك الدجاج بالتتبيل في الثلاجة لمدة طويلة قبل التحمير بالبيض والدقيق والكورن فليكس.

سر تتبيلة بروست البيك

يمكنك تقسيم الدجاجة الى عدد 8 من الأجزاء كي يسهل تتبيلها بالطريقة الأتية:

يضاف 2 ملاعق من بودر الحليب مع ملعقة كبيرة من الثوم المدقوق وأخرى من البصل البودر.

ثم يضاف 3 ملاعق من الخل على ملعقتان من الليمون الى الخليط السابق وأضافه الملح بحسب الرغبة.

يضاف الفلفل الأسود مع ملعقة من الزنجبيل المهروس ويتم خلط كافة المكونات مع بعضها.

يوضع الدجاج المقطع في التتبيل مع الحرص على تغطيته بالكامل ووضعه في الثلاجة.

يخرج الدجاج من الثلاجة بعد مرور 5 ساعات ويغمس في الدقيق او الطحين.

يغمس الدجاج في البيض ثم الكورن فليكس ويوضع في الثلاجة حتي موعد التحمير.

خلطة بروستد البيك

السر في اعداد بروستد الدجاج يكمن في الخلطة السرية وما يميزها من مكونات.

مثل التفاح الذي يعد من اهم عناصر الطعم المميز للبيك وأيضا الزنجبيل.

اذا أن هذه العناصر السابقة عند وضعها في تتبيل الدجاج وتركها لمدة 5 او 6 من الساعات.

فان طعم الدجاج سوف يختلف عن الخلطة العادية ويعمل على تكوين الطعم المميز للبيك.

كما يمكن أضافه الهريسة الحمراء من اجل عمل مذاق حار للطعم.

سر طعم البيك