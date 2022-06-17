اتحداكي ترميه تانى.. قشر البطيخ فوائد واستخدامات مذهلة لن تتخيلها جربيها فورا

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اتحداكي ترميه تانى.. قشر البطيخ فوائد واستخدامات مذهلة نناقش اليوم موضوع من المواضيع المميزة وهو فوائد قشر البطيخ واستخداماته، فالبطيخ هو من الفواكه التي نحبها جميعًا وخاصة في فصل الصيف حيث أنها تعطيك طاقة ونشاط وتخفف شعورك بالحرارة الشديدة أثناء الصيف وخاصة عصير البطيخ وأحيانًا نقوم بتناول القشر من شدة حبنا للبطيخ، ولكن فوائد البطيخ لا تقتصر على ما بداخله وإنما هناك فوائد متعددة داخل القشرة واستخدامات كثيرة يمكننا طرحها لكم في السطور التالية في مقالنا اليوم.
فوائد قشر البطيخ واستخداماته
أبرز استخدامات قشر البطيخ
- يمكنكم استخدام قشور البطيخ في عمل الخضار من خلال طبخه بالطريقة المعتادة وإضافة لكاري وتقطيع بعض قشور البطيخ المغلية إلى الخضار وستجد طعمه مميز ولذيذ.
- وكذلك يمكنك عمل مخلل قشر البطيخ وهو من أكثر المخللات اللذيذة والتي تزيد مع لذة الأطعمة المختلفة وخاصة المشويات.
- أو يمكنك تحضير المربى من قشر البطيخ بغلي قشور البطيخ بعد تقطيعها ثم قومي بطحنها وعمل المربى بأي طريقة من طرق عمل المربى.
فوائد قشر البطيخ للتخسيس
يعد قشر الليمون من المكونات التي تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف الطبيعية الغذائية التي تعمل على إشباع المعدة بشكل كبير جدًا حيث أنه يعمل على ضبط حركة الأمعاء ويضبط مستوى الكوليسترول في الدم إذ يقلل من نسبة الكوليسترول الضار، ويساعد في عملية الهضم وبالتالي يعمل على ضبط الوزن الزائد ويساهم في تخسيس الجسم بسهولة.
فوائد قشر البطيخ للوجه
بينما تتمثل فوائد قشور البطيخ للوجه في كل مما يلي:-
- يعد قشر البطيخ من أكثر الأشياء التي تعمل على التخلص من بقع البشرة والندوب والحبوب وتساهم في تفتيحها تفتيح فوري.
- كما أنه مفيد بالنسبة للأشخاص التي بشرتها دهنية حيث أنه يحد من إفرازه للدهون.
- لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات وخاصة فيتامين أ.
- مفيد للشيب وآثار الشيخوخة لأنه يحتوي على اللايكوبين الذي يشد البشرة بصورة طبيعية.
- ويحد من وجود التجاعيد والخطوط الدقيقة في البشرة.
- مرطب جيد للبشرة لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الماء ويزيد من نضارة البشرة وإشراقها.
- ويحد من السموم التي قد تصيب البشرة وتزيد من التهاباتها.
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