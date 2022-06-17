أولادك هيطلبوها كل يوم…عمل كرات البطاطس المقلية بالجبن مقرمشة من برة وخفيفه وهشه من جوة لازم تجربيها لعائلتك

عمل كرات البطاطس المقلية بالجبن مقرمشة من برة وخفيفه وهشه من جوة، البطاطس بمختلف طرق طهيها وتحضيرها من الأكلات التي يفضلها عدد كبير من الأشخاص، حيث أن البطاطس من الوجبات التي تتميز بالمذاق والطعم اللذيذ، والمعروف عن البطاطس أنه يتم تحميرها في الزيت أو مسلوقة، ولكن في السطور التالية سوف نوضح طريقة جديدة لتحضير البطاطس وهي كرات البطاطس المقلية بالجبن.

عمل كرات البطاطس المقلية بالجبن مقرمشة من برة

تعد هذه الوصفة من وصفات البطاطس اللذيذة والمميزة والتي يمكن تقديمها كنوع من المقبلات إلى جانب الطعام، أو الاعتماد عليها كوجبة أساسية وذلك من خلال اتباع التالي:

مكونات عمل كرات البطاطس المقلية

بطاطس متوسطة الحجم.

بيضتان.

فلفل اسود.

ملح.

زيت للقلي.

طماطم وفلفل أخضر للتزيين.

نوع ألجبنه المفضل أو استخدام الجبن الموتزاريلا إذا كنت تريدين مطه للكرات.

بهارات.

بقسماط.

طريقة تحضير عمل كرات البطاطس المقلية

في البداية قومي بإحضار إناء مناسب وضعي فيه البطاطس بعد تقطيعها إلى حلقات وإضافة كمية مناسبة من الماء وضعيها على النار حتى يتم سلق البطاطس.

بعد سلق البطاطس قومي بإضافة الملح والبهارات المفضلة لديك والفلفل الأسود واهرسي البطاطس جيداً.

خذي قطعة من البطاطس المسلوقة وأفرديها وضعي بها قطعة من نوع الجبن الذي تريدينه ثم شكلي البطاطس على شكل كرة.

قومي بتكرار الخطوة السابقة حتى يتم الانتهاء من الكمية كلها، ثم ادخليها الثلاجة حتى تصبح متماسكة بعض الشيء.

في وعاء قومي بوضع البيض وعليه القليل من الفلفل الأسود واخفقيه جيداً، وفي إناء آخر ضعي كمية مناسبة من البقسماط.

اخرجي كرات البطاطس من الثلاجة وضعيها في البيض أولاً ثم اضغط البقسماط حتى تتغلف بالكامل من الخارج بالبقسماط.

في مقلاة مناسبة ضعي كمية من الزيت واتركيها حتى تسخن ثم ضعي كرات البطاطس بداخلها حتى تنضج وتصبح باللون الذهبي الفاتح.

يجب أن يكون الزيت غير ساخن بدرجة كبيرة لكي لا تأخذ كرات البطاطس اللون الذهبي بسرعة قبل أن تسيح ألجبنه من الداخل.

قومي بعد ذلك بإخراج البطاطس من الزيت على مناديل ورقية للتخلص من الزيت الزائد، ثم يتم وضعها في طبق التقديم ويقدم بجانبها المايونيز والكاتشب مع السلطة الخضراء.